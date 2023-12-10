İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

1-Öncelikle, propaganda videosu iki kez çekilmiş. Aynı adama (muhtemelen ilk çekimi beğenilmedi) iki kez silah taşıtıp aynı görüntüyü almaya çalışılmış ancak ilk videoda silah sol eldeyken, ikinci videoda ise sağ elde.

2-Üstteki videoda kedi var ama alttaki videoda yok. Alttaki videoda ise en arkada kısa boylu bir adam var ama aynı adam üstteki videoda yok.

3-İki videoyu da İsrailli gazeteciler paylaştı. Mesele ortaya çıkınca @BarakRavid (alttaki videoyu paylaşan) paylaşımını sildi.

4-En önemli noktaya gelecek olursak, zorla silah taşıtılan adamın ismi Munir Qeshta al-Masry.. Kendisi Beyt Lahia'da küçük bir alüminyum atölyesinin sahibi.

5-Ve unutulmaması gereken bir şey daha. Eğer silahlı birini gözaltına alıyorsanız, önce silahlarını alırsınız sonra kıyafetlerini çıkarttırırsınız. İç çamaşırına kadar soyup, silahını elinde bırakmazsınız."