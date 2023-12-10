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Haberler Galeri İsrail'den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 12:34

İsrail'den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

İşgalci İsrail ordusunun Hamas üyesi olduklarını iddia ettiği Gazze'deki erkekleri iç çamaşırına kadar soyduktan sonra kamyonete koyup bilinmeyen bir yere götürdüğüne dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Yayılan görüntülerin ardından akrabaları gözaltındaki kişilerden bazılarını teşhis ederek sivil olduklarını açıkladı. Bu kişilerin sivil oldukları ortaya çıkınca İsrail bu sefer yeni görüntüler servis etti. Zorla eline silah verilen Gazzeli bir erkeği kameraya alan İsrail güçlerinin "Hamaslı teslim oluyor" diye çektiği görüntüleri birkaç kez çektiği ortaya çıktı. İşte İsrail propagandasını madde madde deşifre eden o görüntüler ve ayrıntıları...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

İşgalci İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan bugüne kadar yaklaşık 18 bin Filistinli sivili katletti, 48 bin 780 sivilin ise yaralanmasına neden oldu. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, savaş suçu işleyerek hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, camileri de bombaladı. İsrail yönetimi, Gazze'deki sivillere güvenli bölgeler ilan ettiği alanlara gitmesi için havadan broşürler de attı. Buna rağmen İsrail, siviller o bölgelere gidince güvenli bölge ilan ettiği alanları da bombaladı. Hiçbir hukuka uymayan, sivillerin durumunu gözetmeyen ve güvenli bölge sözlerini yerine getirmeyen İsrail, dünya kamuoyunu yanıltmak için ise çeşitli uygulamalara başvurdu.

İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

SİVİL OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gazze'de yaklaşık 100 erkeği gözaltına alan İsrail güçleri, bu kişileri iç çamaşırına kadar soydu, diz çöktürdü ve kişilerin gözlerini bağladı. Bu görüntüleri yayınlayan İsrail, insanlık dışı olan ve şoke eden görüntülerdeki bu kişilerin HAMAS üyesi olduğunu da iddia etti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gazze'deki erkeklerin Birleşmiş Milletler okuluna sığınan sivil erkekler olduğunu El Jazeera kanalı duyurdu. Fotoğraflardaki kişilerin akrabaları gözaltına alınanlardan birkaçının işvereni, gruptakilerin en azından bir bölümünün sivil olduğunu açıkladı.

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İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

ÇIPLAK BIRAKTIKLARI SİVİLLERE ZORLA SİLAH VERDİLER! ÇEKİMİ TEKRAR TEKRAR YAPTILAR

Gözaltına alarak işkence edilen sivillerin hangi tarihlerde gözaltına alındığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz perşembe günü sosyal medyada görüntüleri yayınlanmıştı. Gözaltındakilerin sivil olduğuna dair çıkan haberlerin ardından bu sefer İsrail ordusu farklı bir propagandaya girişti. İsrail yönetimi yeni görüntüler servis etti. Çıplak olan bir Gazzeli sivil erkeğin eline zorla silah vererek kameraya çeken İsrail güçlerinin bu çekimi defalarca yaptığı da ortaya çıktı.

İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

İSRAİL PROPAGANDASINI MADDE MADDE DEŞİFRE

Bir sosyal medya kullanıcısı olan Aydın Öztürk, "İsrail'in propagandasını madde madde deşifre ediyoruz" diyerek görüntüleri şu şekilde analiz etti: "İsrail bir propagandası videosunun daha yalanları ortaya çıktı. İsrail güçleri, Gazze'de sivilleri "Hamas üyeleri" diye toplayıp, iç çamaşırlarına kadar soydu ve ellerine silah vererek propaganda yapmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.

İsrail’den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi

1-Öncelikle, propaganda videosu iki kez çekilmiş. Aynı adama (muhtemelen ilk çekimi beğenilmedi) iki kez silah taşıtıp aynı görüntüyü almaya çalışılmış ancak ilk videoda silah sol eldeyken, ikinci videoda ise sağ elde.

2-Üstteki videoda kedi var ama alttaki videoda yok. Alttaki videoda ise en arkada kısa boylu bir adam var ama aynı adam üstteki videoda yok.

3-İki videoyu da İsrailli gazeteciler paylaştı. Mesele ortaya çıkınca @BarakRavid (alttaki videoyu paylaşan) paylaşımını sildi.

4-En önemli noktaya gelecek olursak, zorla silah taşıtılan adamın ismi Munir Qeshta al-Masry.. Kendisi Beyt Lahia'da küçük bir alüminyum atölyesinin sahibi.

5-Ve unutulmaması gereken bir şey daha. Eğer silahlı birini gözaltına alıyorsanız, önce silahlarını alırsınız sonra kıyafetlerini çıkarttırırsınız. İç çamaşırına kadar soyup, silahını elinde bırakmazsınız."

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