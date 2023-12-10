Giriş Tarihi: 10.12.2023 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
12:34
İsrail'den çıplak gözaltı skandalına kılıf! Kara propaganda madde madde deşifre edildi
İşgalci İsrail ordusunun Hamas üyesi olduklarını iddia ettiği Gazze'deki erkekleri iç çamaşırına kadar soyduktan sonra kamyonete koyup bilinmeyen bir yere götürdüğüne dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Yayılan görüntülerin ardından akrabaları gözaltındaki kişilerden bazılarını teşhis ederek sivil olduklarını açıkladı. Bu kişilerin sivil oldukları ortaya çıkınca İsrail bu sefer yeni görüntüler servis etti. Zorla eline silah verilen Gazzeli bir erkeği kameraya alan İsrail güçlerinin "Hamaslı teslim oluyor" diye çektiği görüntüleri birkaç kez çektiği ortaya çıktı. İşte İsrail propagandasını madde madde deşifre eden o görüntüler ve ayrıntıları...