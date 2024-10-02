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Haberler Galeri İsrail’den "İran’ı vurma" kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 02.10.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 22:50

İsrail’den "İran’ı vurma" kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden'dan flaş açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün akşam Hamaney'in emriyle Hamas Siyasi Büro Şefir İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından Tel Aviv yönetiminden "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması gelirken, İran İsrail'in cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini ifade etti. İsrail'de Savaş Kabinesi'nin haftalık toplantısında İran'a misilleme yapılması yönünde karar çıktı. Savaş Kabinesi'nden yapılan açıklamada, "Cevabımız hayal ettiklerinden çok daha büyük olacak" ifadesine yer verildi. Öte yandan İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağı iddia edildi.

İsrail’den İran’ı vurma kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden’dan flaş açıklama

İsrail'de Savaş Kabinesi, haftalık toplantısında İran'ın saldırılarına karşılık verme kararı aldı. Savaş Kabinesi'nden yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarına verilecek karşılığın çok sert olacağı ifade edildi.

İsrail’den İran’ı vurma kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden’dan flaş açıklama

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine yanıt İran'dan geldi.

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İsrail’den İran’ı vurma kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden’dan flaş açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in talimatıyla İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail’den İran’ı vurma kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden’dan flaş açıklama

İSRAİL VE İRAN'DAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın füze saldırılarının "bedeli olacağını" ve karşılık verileceğini söyledi.

İsrail’den İran’ı vurma kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden’dan flaş açıklama

İran'ın BM Daimi Temsilciliği de konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

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