Giriş Tarihi: 02.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
22:50
İsrail’den "İran’ı vurma" kararı! Hedef nükleer tesisler mi? Biden'dan flaş açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün akşam Hamaney'in emriyle Hamas Siyasi Büro Şefir İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından Tel Aviv yönetiminden "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması gelirken, İran İsrail'in cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini ifade etti. İsrail'de Savaş Kabinesi'nin haftalık toplantısında İran'a misilleme yapılması yönünde karar çıktı. Savaş Kabinesi'nden yapılan açıklamada, "Cevabımız hayal ettiklerinden çok daha büyük olacak" ifadesine yer verildi. Öte yandan İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacağı iddia edildi.