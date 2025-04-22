Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
10:12
İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yoğun saldırılar düzenliyor. Tel Aviv, 2 yıla yakındır Gazze'de uyguladığı soykırımı saklamak için de çeşitli yöntemlere başvuruyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmayan bir kısıtlama Siyonistlerin uluslararası hukuka aykırı eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Ancak yasağın ortaya çıkması üzerine geri adım atıldı.