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Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:12

İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yoğun saldırılar düzenliyor. Tel Aviv, 2 yıla yakındır Gazze'de uyguladığı soykırımı saklamak için de çeşitli yöntemlere başvuruyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmayan bir kısıtlama Siyonistlerin uluslararası hukuka aykırı eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Ancak yasağın ortaya çıkması üzerine geri adım atıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

İsrail'de savaş karşıtı aktivistler sıklıkla Netanyahu hükümetini protesto ediyor. Gösterilerden rahatsız olan Tel Aviv, yeni bir kısıtlama yöntemine girişti.

İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

ÇOCUK VE BEBEK GÖRÜNTÜLERİ YASAKLANDI

İsrail polisi, Gazzeli çocukların ve bebeklerin savaş karşıtı protestolarda görüntülerinin kullanılmasını yasakladı.

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İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

GÖSTERİCİLERE KISITLAMA LİSTESİ GÖNDERİLDİ

Polis, Standing Together grubu tarafından organize edilen ve perşembe günü yapılması planlanan protesto için gruba bir kısıtlama listesi gönderdi.

İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

İSRAİL BASINI MEKTUBU ELE GEÇİRDİ

Haaretz gazetesinin ele geçirdiği polis mektubuna göre, listede Gazze'de katledilen çocukların fotoğraflarının kullanılması, esirlere atıfta bulunan tabelaların kullanılması, soykırım ve etnik temizlik gibi ifadelerin kullanılmasının yasaklanması yer aldı.

İsrail’den katliam sansürü! Polise gönderilen emir ifşa oldu: Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar!

POLİS GERİ ADIM ATTI

İsrail basınında bu haberin yayılması üzerine polisin geri adım attığı görüldü.