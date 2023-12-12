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Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:17

İsrail'den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

Siyonist İsrail, ölümcül hatasını ifşa etti. İsrail Ordu radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, kara harekatı sırasında 20 İsrail askerini 'dost ateşi' ile öldürdü.

AA
İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

ABD destekli katliamını sürdüren İsrail'den ölümcül hata... İsrail askerleri 'yanlışlıkla' İsrail askerlerini öldürmüş.

İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİLER

İsrail Ordusu Radyosunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze'deki kara saldırılarında 20 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğü kaydedildi.

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İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

Yanlışlıkla vurulan asker sayısının, Gazze'deki çatışmalarda ölen 105 İsrail askerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğuna işaret edilen haberde, 13 askerin Filistinli direnişçi zannedildiği için öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

Haberde, 2 askerin tank ve zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması sonucu, 2'sinin tanklardan açılan ateşte, 2 askerin isabet eden şarapnel parçaları neticesinde ve 1 askerin de İsrail güçlerinin hedef göstermeksizin attığı "kör kurşunun" isabet etmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

İsrail ordusuna göre, bu kayıpların sayısı, "sahadaki askeri güçlerin çokluğu, çatışmanın süresi ve niteliği, bitkinlik, operasyonel disiplinsizlik ile askeri güçler arasındaki koordinasyon eksikliği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor.

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