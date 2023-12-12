İsrail’den ölümcül hata: Açık açık itiraf ettiler...

Haberde, 2 askerin tank ve zırhlı personel taşıyıcıların altında kalması sonucu, 2'sinin tanklardan açılan ateşte, 2 askerin isabet eden şarapnel parçaları neticesinde ve 1 askerin de İsrail güçlerinin hedef göstermeksizin attığı "kör kurşunun" isabet etmesi sonucu öldüğü kaydedildi.