İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik yapılan saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hüseyni'nin İran ile Hizbullah arasındaki silah transferi ve dağıtımı ile bunların finansmanından sorumlu olduğu öne sürüldü.