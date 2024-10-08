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Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:12

İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

Son dakika haberleri: Gazze işgalinde bir yıl geride kalırken İsrail ordusu Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe ağır saldırılarda bulunan İsrail ordusu, üst düzey Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. Öte yandan ABD basınında İran ile ilgili saldırılara ilişkin İsrail'in yeni planı duyuruldu. İşte bölgeden tüm gelişmeler…

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İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

Son dakika haberleri: İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılması çağrısı yapmıştı. Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.

İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

BEYRUT'TA AĞIR SALDIRILAR

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeye ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi; Beyrut Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Tahvita el-Gadir, El-Kefaat ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

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İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

"HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜ" İDDİASI

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı beldelerin yanı sıra ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi, ülkenin doğusundaki Bealbek'in Nebi Şit ve Yunin köyleri başta olmak üzere bazı beldeleri de bombaladı.

İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik yapılan saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hüseyni'nin İran ile Hizbullah arasındaki silah transferi ve dağıtımı ile bunların finansmanından sorumlu olduğu öne sürüldü.

İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

Açıklamada Hüseyni'nin Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'ın hassas projelerinin lojistiğinin yönetiminden sorumlu olduğuna değinildi.

Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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