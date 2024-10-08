Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
12:12
İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu
Son dakika haberleri: Gazze işgalinde bir yıl geride kalırken İsrail ordusu Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe ağır saldırılarda bulunan İsrail ordusu, üst düzey Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu. Öte yandan ABD basınında İran ile ilgili saldırılara ilişkin İsrail'in yeni planı duyuruldu. İşte bölgeden tüm gelişmeler…