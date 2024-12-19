Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:02
İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin
Suriye'de muhaliflerin iktidarı ele geçirmesinin ardından İsrail endişeye kapıldı. Önce Esad rejiminden kalan askeri teçhizatların bulunduğu yerleri bombaladılar. Daha sonra tampon bölge bahanesiyle Golan Tepeleri sınırına yakın yerleri işgal ettiler. Gelişmeler bunlar da sınırlı kalmadı. İsrailli bir muhalefet lideri ülkenin güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'ye açık bir destek verilmesi gerektiğini duyurdu.