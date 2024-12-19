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Haberler Galeri İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:02

İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

Suriye'de muhaliflerin iktidarı ele geçirmesinin ardından İsrail endişeye kapıldı. Önce Esad rejiminden kalan askeri teçhizatların bulunduğu yerleri bombaladılar. Daha sonra tampon bölge bahanesiyle Golan Tepeleri sınırına yakın yerleri işgal ettiler. Gelişmeler bunlar da sınırlı kalmadı. İsrailli bir muhalefet lideri ülkenin güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'ye açık bir destek verilmesi gerektiğini duyurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı kontrol altına almasıyla 61 yıllık Baas rejimi sonlandırıldı. Muhalifler ülkede yeni bir geçiş hükümeti kurdu. Bölgede düzeni sağlamak için çalışmalara girişti.

İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

MUHALİFLERDEN ENDİŞE DUYUYORLAR

Muhalifler tüm halkı kapsayan yeni bir Suriye kurmaya çalıştığı sırada İşgalci İsrail, Esad rejiminden kalma silahların muhaliflere geçmemesi için ülkenin birçok yerini vurdu. Ayrıca tampon bölge bahanesiyle işgal altındaki Golan Tepeleri'nin de ötesine de geçti.

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İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

Uzmanlara göre, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail, Baas rejiminin yerine kimin iktidara gelebileceği konusunda giderek daha fazla endişeye kapılıyor.

İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE AÇIK DESTEK

Konuyla ilgili, İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, muhalif grupların Suriye'de hakimiyet kurmasını önlemek için Tel Aviv'in terör örgütü PKK/YPG'yi desteklemesi gerektiği çağrısında bulundu.

İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

SİYONİSTLERİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI

Golan, Suriye'de, Türkiye'nin ve muhaliflerin, İran ve Hizbullah'ın yerini alarak İsrail'e tehdit oluşturma riski taşıdığını iddia etti.

Golan sosyal medya hesabından, "İsrail'in tek bir temel kaygısı olmalı. Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı bir Türk saldırısı" paylaşımını yaptı.

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