İsrail’den PKK/YPG’ye destek! Teröristler Siyonistlerin güvenliğini sağlayacak: Türkiye’yi engelleyin

MUHALİFLERDEN ENDİŞE DUYUYORLAR

Muhalifler tüm halkı kapsayan yeni bir Suriye kurmaya çalıştığı sırada İşgalci İsrail, Esad rejiminden kalma silahların muhaliflere geçmemesi için ülkenin birçok yerini vurdu. Ayrıca tampon bölge bahanesiyle işgal altındaki Golan Tepeleri'nin de ötesine de geçti.