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Haberler Galeri İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:00

İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını tehcir etme planını duyurmasının ardından Siyonist İsrail daha da agresifleşti. Cumhuriyetçi liderin hamlesine tam destek veren Tel Aviv, bölge sakinlerini yerinden etmek için ufak adımlarla harekete geçmeye başladı. İsrail basını, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Filistinlileri sürgün etmek için "özel bir yönetim birimi" kurma kararı aldığını bildirdi.

AA
İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve bölge sakinlerini zorla göç ettirme planı İsrail'i harekete geçirdi.

İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi devralacağını söylemişti.

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İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

FİLİSTİNLİLERİ VATANLARINDAN SÜRGÜN ETME PEŞİNDELER

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

"ÖZEL YÖNETİM BİRİMİ"

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için "özel bir yönetim birimi" kurmaya karar verdiğini duyurdu.

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