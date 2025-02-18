Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
09:00
İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını tehcir etme planını duyurmasının ardından Siyonist İsrail daha da agresifleşti. Cumhuriyetçi liderin hamlesine tam destek veren Tel Aviv, bölge sakinlerini yerinden etmek için ufak adımlarla harekete geçmeye başladı. İsrail basını, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Filistinlileri sürgün etmek için "özel bir yönetim birimi" kurma kararı aldığını bildirdi.