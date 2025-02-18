İsrail’den skandal adım: ‘Özel yönetim birimi’ ile Gazze’yi boşaltacaklar

FİLİSTİNLİLERİ VATANLARINDAN SÜRGÜN ETME PEŞİNDELER

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.