İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.