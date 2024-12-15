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Haberler Galeri İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!
Giriş Tarihi: 15.12.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:26

İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

İsrail'de hükümet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin "teşvik planını" onayladı.

AA
İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı.

İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

Yapılan Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

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İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

İSRAİL ŞAM'IN 25 KİLOMETRE YAKINLARINA KADAR SOKULDU

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

İsrail’den Suriye’ye demografik işgal: Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimi teşvik planı!

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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