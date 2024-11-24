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Haberler Galeri İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:10

İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

Katil İsrail, Orta Doğu'da cereyan eden birkaç olayla sarsılıyor. Pazar günü Siyonist rejim üst üste olumsuz haberlerle karşılaştı. Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen saldırı Tel Aviv'i endişelendirirken, BAE'de görevli önemli bir Yahudi topluluğunun temsilcisi ölü bulundu. Ülke dışında gerçekleşen bu olaylara ek olarak Hizbullah'ın başlattığı misilleme saldırısı şok etkisi yarattı.

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İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

İsrail'e pazar sabahından itibaren çeşitli saldırılar gerçekleşiyor. Birbirine yakın zamanda gerçekleşen olaylar ülkede endişeye neden oldu.

İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

Pazar günü erken saatlerde Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında bir saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırgan etrafa ateş açtı ve üç polisi yaraladı.

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İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

Ürdün Genel Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'daki Rabiye Bölgesindeki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen olayda, ateş açan kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

GÜVENLİK GÜÇLERİ HEDEFTE

Ürdün hükümeti sözcüsü Muhammed el-Mumini, "Saldırının bölgede görev yapan güvenlik güçlerine karşı işlendiğini" aktardı. Mumini ayrıca, "Saldırganın uyuşturucu ve çeşitli suçlardan sabıkası olan kanun dışı kişiler tarafından yapıldığını" bildirdi. Mumini, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.

İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

BÖLGE DAHA ÖNCE DE OLAYLARA SAHNE OLMUŞTU

Büyükelçilik binasının bulunduğu bölge, Filistin yanlısı gösterilerin sıkça düzenlendiği bir yer. Mart ayında Ürdün çevik kuvvet polisi, İsrail'i protesto etmek için büyükelçiliğe yürüyen yüzlerce göstericiyi geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ürdün'deki İsrail Büyükelçisi Rogel Rachman, İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamın ardından Amman'dan ayrılmıştı ve İsrail'e geçmişti.

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