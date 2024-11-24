Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
14:10
İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü
Katil İsrail, Orta Doğu'da cereyan eden birkaç olayla sarsılıyor. Pazar günü Siyonist rejim üst üste olumsuz haberlerle karşılaştı. Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen saldırı Tel Aviv'i endişelendirirken, BAE'de görevli önemli bir Yahudi topluluğunun temsilcisi ölü bulundu. Ülke dışında gerçekleşen bu olaylara ek olarak Hizbullah'ın başlattığı misilleme saldırısı şok etkisi yarattı.