İsrail’e peş peşe darbe: Büyükelçiliğe şok saldırı! Üst düzey temsilci öldürüldü

GÜVENLİK GÜÇLERİ HEDEFTE

Ürdün hükümeti sözcüsü Muhammed el-Mumini, "Saldırının bölgede görev yapan güvenlik güçlerine karşı işlendiğini" aktardı. Mumini ayrıca, "Saldırganın uyuşturucu ve çeşitli suçlardan sabıkası olan kanun dışı kişiler tarafından yapıldığını" bildirdi. Mumini, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.