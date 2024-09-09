Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
15:48
İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü
7 Ekim'den bu yana binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD medyası büyük bir tehlikeye dikkat çekti. ABD'li yayın organı FoxNews, Hizbullah'ın sahip olduğu gelişmiş tünel sistemlerinin İsrail ordusunu zor durumda bırakacağına dikkat çekerek, tünellerin İran ve Kuzey Kore koordinasyonu ile geliştirildiğini öne sürdü.