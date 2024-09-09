İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

HİZBULLAH'IN GELİŞMİŞ TÜNEL SİSTEMİ: 160 KM UZUNLUĞUNDA

Likud partisinin bir milletvekili, Lübnan'a yönelik saldırının birkaç gün içerisinde başlayacağını ileri sürdü. FoxNews'da yer alan habere göre; bölgede İsrail'i bekleyen en büyük tehlike Hizbullah'ın gelişmiş tünel sistemi.