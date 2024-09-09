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Haberler Galeri İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü
Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:48

İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

7 Ekim'den bu yana binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD medyası büyük bir tehlikeye dikkat çekti. ABD'li yayın organı FoxNews, Hizbullah'ın sahip olduğu gelişmiş tünel sistemlerinin İsrail ordusunu zor durumda bırakacağına dikkat çekerek, tünellerin İran ve Kuzey Kore koordinasyonu ile geliştirildiğini öne sürdü.

İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

ABD'li yayın organı FoxNews, Hizbullah hedeflerini hedef alan ve Lübnan'a kara saldırısı düzenlemeyi planlayan İsrail'i bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.

İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

HİZBULLAH'IN GELİŞMİŞ TÜNEL SİSTEMİ: 160 KM UZUNLUĞUNDA

Likud partisinin bir milletvekili, Lübnan'a yönelik saldırının birkaç gün içerisinde başlayacağını ileri sürdü. FoxNews'da yer alan habere göre; bölgede İsrail'i bekleyen en büyük tehlike Hizbullah'ın gelişmiş tünel sistemi.

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İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

ABD'li yayın organı, Hizbullah'ın son 20 yılda Lübnan'ın güneyinde 160 kilometreyi aşan bir tünel ağı geliştirdiğini aktardı.

İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

Hizbullah ile Hamas'ın tünellerinin karşılaştırıldığı haberde, Hizbullah'ın sahip olduğu tünellerin çok daha gelişmiş ve büyük olduğuna dikkat çekildi.

İsrail’i bekleyen büyük tehlike! Hizbullah’ın gelişmiş tünel sistemi: Hiç olmadığı kadar güçlü

KUZEY KORE TÜNELLERİNDEN İLHAM ALINDI

Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı araştırmalara göre, Hizbullah söz konusu tünelleri 2006 yılındaki savaştan sonra kazmaya başladı ve yeraltı geçitlerinde Kuzey Kore'nin Kore savaşında geliştirdiği tünellerden ilham aldı.

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