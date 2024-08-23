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Haberler Galeri İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu
Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:45

İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

Son dakika haberleri: İşgal altındaki Gazze'de halk, İsrail ordusunun tüm ateşkes çağrılarını reddetmesiyle birlikte kabusu yaşamaya devam ediyor. Ateşkes görüşmelerinin askıda kalmasının ardından gözler, İsrail ordusunun işgal ettiği bir diğer bölge olan Philadelphia Koridoru'na kilitlenmişti. Çıkan iddialara Netanyahu'dan yanıt gelirken İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı, gündemi sarsan bir mektup gönderdi.

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İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

Son dakika haberleri: İsrail Gazze işgalinde gözler, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesinde. Sınır bölgesine kara saldırısı başlatarak Philadelphia Koridoru'nu işgal eden İsrail ordusu, bölgedeki konumunu koruyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası müzakereleri öncesi Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini şart koşmasının ardından dün çıkan haberler soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

El-Araby El-Cedid gazetesinin haberine göre, ateşkesi görüşmeleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin, Philadelphia Koridoru'nda BM gözlem misyonunun görevlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir öneri sunduğu iddia edildi. İsrail'in planına göre Refah Sınır Kapısı'nda Filistin Yönetimi'nin yanı sıra bir Avrupa Birliği misyonunun da bulunması hedefleniyordu. Gazete haberinde, İsrail askerlerinin sınırdan kademeli olarak çekileceği detayı da yer almıştı.

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İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

NETANYAHU İŞGALDE ISRARCI
Olası sınır planının büyük ses getirmesinin ardından Netanyahu sessizliğini bozdu. Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'na uluslararası güç konuşlandırılmasını gözden geçirdiği yönündeki habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberin "yalan" olduğu savunulan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusunun PhiladelphiA Koridoru'ndaki işgalinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

"GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Öte yandan İsrail gündemi, "ulusal güvenliğin çökeceği" uyarısıyla sarsıldı. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları nedeniyle "ulusal güvenliğin çökeceği" uyarısında bulundu.

İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

GÜNDEMİ SARSAN MEKTUP

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet Başkanı Bar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki güvenlik durumu hakkında bir mektup gönderdi. Bar, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından işlenen suç oranlarının artması, olayların patlak vermesine ve taraflar arasında kan akmasına, böylelikle de ulusal güvenliğin çökmesine yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

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