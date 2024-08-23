Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:45
İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu
Son dakika haberleri: İşgal altındaki Gazze'de halk, İsrail ordusunun tüm ateşkes çağrılarını reddetmesiyle birlikte kabusu yaşamaya devam ediyor. Ateşkes görüşmelerinin askıda kalmasının ardından gözler, İsrail ordusunun işgal ettiği bir diğer bölge olan Philadelphia Koridoru'na kilitlenmişti. Çıkan iddialara Netanyahu'dan yanıt gelirken İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı, gündemi sarsan bir mektup gönderdi.