İsrail’i karıştıran mektup! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek duyurdular… Netanyahu noktayı koydu

El-Araby El-Cedid gazetesinin haberine göre, ateşkesi görüşmeleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin, Philadelphia Koridoru'nda BM gözlem misyonunun görevlendirilmesine olanak tanıyan yeni bir öneri sunduğu iddia edildi. İsrail'in planına göre Refah Sınır Kapısı'nda Filistin Yönetimi'nin yanı sıra bir Avrupa Birliği misyonunun da bulunması hedefleniyordu. Gazete haberinde, İsrail askerlerinin sınırdan kademeli olarak çekileceği detayı da yer almıştı.