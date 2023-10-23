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Haberler Galeri İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:44

İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 17 gündür ara vermeden ölüm yağmuruna tuttuğu Gazze'de 5 bine yakın masum sivili katletti. Filistin halkını yok etmeye yönelik başlattığı saldırılar akılalmaz boyutlara ulaşırken İsrail işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye çalışıyor. 17 Ekim'de gerçekleştirdiği Gazze hastane saldırısında sorumluluğu reddeden, ne var ki sunduğu kanıtlar sahte çıkan İsrail yeni bir skandala daha imza attı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'ın "kimyasal silahı biz yapmadık onlar yaptı" yalanını savunduğu belgelerin aslı ifşa oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Filistin topraklarında bir soykırıma imza atıyor. 17 günden bu yana Gazze'de binlerce masum canı alan İsrail, gelen tepkiler üzerine suçu Filistin'e atmak için elinden geleni yapıyor. 17 Ekim'de Gazze'de hastane vuran ve yüzlerce masumu katleden İsrail, bu saldırının hemen ardından suçu Hamas'a atmıştı. Ne var ki İsrail'in bu saldırı için iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmeler sahte çıkmıştı.

İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Kamuoyunu yanıltmaya çalışan İsrail'in ses kaydının "deepfake" seslendirme ile hazırlandığı anlaşılmıştı.

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İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Bu ifşanın ardından yeni skandala, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog imza attı. İngiliz Sky News kanalına konuşan Herzog, 7 Ekim'de İsrail topraklarına saldıran Hamas üyelerinin üzerinden "kimyasal silah formülü" çıktığını iddia etti.

İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

HERZOG CANLI YAYINDA YALAN SÖYLEDİ

İsrail ordusunun ele geçirdiği bir USB'de, "El Kaide'ni kimyasal silah yapımını tarif ettiği belgeler" bulunduğunu ileri süren Herzog, bunun Hamas'ın sivillere karşı kimyasal silah kullanmaya hazırlandığının göstergesi olduğunu söyledi. Herzog, USB'de ayrıca rehinelerin nasıl kaçırılacağı ve bebeklerin kafasının nasıl kesileceğiyle ilgili talimatlar da olduğunu öne sürdü.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Filistin'e 'kimyasal silah' yalanı | Video

İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Ne var ki Filistin halkına beyaz fosfor bombası attığı bilinen İsrail'in bu yalanı da çürütüldü. Herzog'un, Hamas üyelerinin üzerinden çıktığını iddia ettiği belgenin 2010 yılında bir internet sitesine yüklendiği tespit edildi.

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