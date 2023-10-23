İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Filistin topraklarında bir soykırıma imza atıyor. 17 günden bu yana Gazze'de binlerce masum canı alan İsrail, gelen tepkiler üzerine suçu Filistin'e atmak için elinden geleni yapıyor. 17 Ekim'de Gazze'de hastane vuran ve yüzlerce masumu katleden İsrail, bu saldırının hemen ardından suçu Hamas'a atmıştı. Ne var ki İsrail'in bu saldırı için iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmeler sahte çıkmıştı.