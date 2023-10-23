İsrail’in bir yalanı daha çürüdü! Kimyasal silahı inkar etmişlerdi: Herzog’un belgeleri sahte çıktı!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 17 gündür ara vermeden ölüm yağmuruna tuttuğu Gazze'de 5 bine yakın masum sivili katletti. Filistin halkını yok etmeye yönelik başlattığı saldırılar akılalmaz boyutlara ulaşırken İsrail işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye çalışıyor. 17 Ekim'de gerçekleştirdiği Gazze hastane saldırısında sorumluluğu reddeden, ne var ki sunduğu kanıtlar sahte çıkan İsrail yeni bir skandala daha imza attı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'ın "kimyasal silahı biz yapmadık onlar yaptı" yalanını savunduğu belgelerin aslı ifşa oldu.