İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu

Batılı şirketler ve medya desteğiyle algı operasyonunu da yüzü kızarmadan sürdüren İsrail, özellikle sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atıyor. Resmi hesaplardan uydurma haberleri gerçekmiş gibi servis eden İsrail 33 günden bu yana sayısız yalanı kamuoyuna servis etti. İsrailli bebeklerin katledildiği iddialarından Hamas üyelerinin saldırı planladığı söylenen ses kayıtlarına kadar birçok haber servis eden, ancak hepsinin algı operasyonunun bir parçası olduğu anlaşılan İsrail bu kez de "Gazze tünelleri" yalanıyla konuşuldu.