İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım 33 günden bu yana devam ediyor. Hamas'ı bahane ederek üzerinde uzun süredir çalışılan Gazze işgal planını devreye sokan İsrail, şimdiye dek 11 bine yakın masum sivili katletti. Hastane, oku ve sivil yerleşimleri Hamas kılıfı uydurarak yerle bir eden İsrail ordusu şimdi de, korkulu rüyası olarak bilinen "Gazze tünelleri" için çalışmalara başladı. Sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atan İsrail'in bir yalanı daha elinde patladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsünün resmi hesabından yaptığı paylaşım sahte çıktı.