İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

"HİÇBİR ŞEY GERÇEKLERDEN DAHA FAZLASI DEĞİLDİR"

Musk, X'teki paylaşımında söz konusu iddialara yönelik, "Geçen hafta medyada benim antisemitik (Yahudi karşıtı) olduğumu iddia eden yüzlerce düzmece haber yer aldı." ifadelerini kullandı. İnsanlık için sadece en iyisini ve herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek dilediğini aktaran Musk, "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesine yer verdi.