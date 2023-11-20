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Haberler Galeri İsrail'in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 13:51

İsrail'in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail'i Filistin halkına uyguladıkları soykırım nedeniyle eleştirmişti. İsrail'in politikalarını eleştirdiği için "Yahudi karşıtı" olmakla suçlanan Musk'tan iddialara yanıt gecikmedi.

AA
İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yaptığı bir paylaşıma kamuoyundan gelen tepkilere ve "Yahudi karşıtı" iddialarına yanıt verdi.

İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

"HİÇBİR ŞEY GERÇEKLERDEN DAHA FAZLASI DEĞİLDİR"

Musk, X'teki paylaşımında söz konusu iddialara yönelik, "Geçen hafta medyada benim antisemitik (Yahudi karşıtı) olduğumu iddia eden yüzlerce düzmece haber yer aldı." ifadelerini kullandı. İnsanlık için sadece en iyisini ve herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek dilediğini aktaran Musk, "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesine yer verdi.

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İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

İSRAİL'İ ELEŞTİREN MUSK'A AMBARGO

Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

Tepki çeken bu yorumun ardından, Disney, Apple gibi bazı şirketler reklamlarını platformdan çekmişti.

İsrail’in Gazze katliamına tepki göstermişti: Elon Musk’tan suçlamalara sert yanıt!

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanırken, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denilmişti.

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