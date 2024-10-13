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Giriş Tarihi: 13.10.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:24

Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar ile vahşice Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Hamas'ı bahane ederek bölgede soykırım yapan işgalci İsrail ordusu, giriştiği bu mücadelede de bir yıldır başarı sağlayamadı. Ardı ardına gelen başarısız operasyonlar sonrası İsrail hükümetinde ve halkında öfke büyüdü. Katil İsrail, öfkelendikçe daha da kanlı planları devreye sokmaya başladı. Bu kez de "Generallerin Planı" adlı yeni bir stratejiyi uygulamaya koydular.

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Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı katliamlar sürüyor. Siyonist İsrail, katlettiği yetmezmiş gibi insanları da yerinden ediyor. Yakın zamanda yayınladıkları bildiriler ile Gazze halkını tehdit ettiler. Bildirilerde, eğer siviller bölgeyi tahliye etmezse vurulacakları aktarıldı. Bölge halkı her şeye rağmen topraklarını terk etmiyor.

Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

ZORUNLU GÖÇ TEHDİDİ

Cumartesi sabahı, İsrail ordusunun Arapça sözcüsü sosyal medyada, Gazze'nin kuzeyindeki "D5" bölgesinde yaşayan insanları güneye doğru hareket etmeleri konusunda uyaran bir mesaj yayınlandı. D5, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze haritası üzerinde belirlediği bir bölgedir. Bölge, birkaç düzine küçük alana bölünmüş bir bloktur.

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Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

Sözcü, "IDF, İran destekli örgütlere karşı büyük bir güçle faaliyet gösteriyor ve uzun süre böyle devam edecek. Belirlenen alan, orada bulunan sığınaklar da dahil olmak üzere tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul ediliyor. Bu alan, Salah al-Din yolu üzerinden derhal boşaltılmalıdır ve insani yardım alanına gidilmelidir," açıklamasında bulundu.

Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

GERİ DÖNEMEYECEKLER

D5 bloğundan Gazze'nin güneyine doğru büyük bir sarı okla işaret edilen bir harita eklenmiştir. Salah al-Din Yolu ana kuzey-güney güzergahıdır. Sözcünün mesajına göre, Gazzeliler yaşadıkları yerlere erken bir tarihte geri dönemeyecekler. Mesajın özü, İsrail ordusunun "uzun bir süre boyunca büyük güç" kullanacağıdır. Başka bir deyişle, bölge harap edilecek ve yaşanmaz hale getirilecek.

Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

İsrail'in mesajda belirttiği insani yardım alanı, daha önce Refah yakınlarındaki el-Mawasi'dir. Aşırı kalabalıktır ve Gazze'nin diğer birçok yerinden daha güvenli değildir. BBC Verify, bölgeye en az 18 hava saldırısı kaydetti.

Hamas yönetimi, bir zamanlar 1,4 milyonluk nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kalbi olan kuzeyde kalan 400.000 kişiye kendi mesajlarını gönderdi. Hamas, Gazze halkına hukuksuz göç emrine uyulmamasını bildirdi. Güneyin de en az kuzey kadar tehlikeli olduğu söylendi. Ayrıca Hamas, göç edenlerin geri dönmelerine izin verilmeyeceği konusunda uyardı.

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