Giriş Tarihi: 13.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
14:24
Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!
Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar ile vahşice Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Hamas'ı bahane ederek bölgede soykırım yapan işgalci İsrail ordusu, giriştiği bu mücadelede de bir yıldır başarı sağlayamadı. Ardı ardına gelen başarısız operasyonlar sonrası İsrail hükümetinde ve halkında öfke büyüdü. Katil İsrail, öfkelendikçe daha da kanlı planları devreye sokmaya başladı. Bu kez de "Generallerin Planı" adlı yeni bir stratejiyi uygulamaya koydular.