Siyonist İsrail Gazze’de yeni bir soykırıma hazırlanıyor! Katliamın yeni adı Generaller Planı!

İsrail'in mesajda belirttiği insani yardım alanı, daha önce Refah yakınlarındaki el-Mawasi'dir. Aşırı kalabalıktır ve Gazze'nin diğer birçok yerinden daha güvenli değildir. BBC Verify, bölgeye en az 18 hava saldırısı kaydetti.

Hamas yönetimi, bir zamanlar 1,4 milyonluk nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kalbi olan kuzeyde kalan 400.000 kişiye kendi mesajlarını gönderdi. Hamas, Gazze halkına hukuksuz göç emrine uyulmamasını bildirdi. Güneyin de en az kuzey kadar tehlikeli olduğu söylendi. Ayrıca Hamas, göç edenlerin geri dönmelerine izin verilmeyeceği konusunda uyardı.