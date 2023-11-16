Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:41

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamın en büyük finansörü olan ABD, İsrail'e koşulsuz desteğini her geçen gün biraz daha artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden sözde ateşkes çağrısında bulunurken bir yandan da İsrail yalanlarına açık açık destek çıkıyor. Geçtiğimiz gün hastane basan İsrail ordusunu aklama yarışına giren Biden, teyit edemediğini söylemesine rağmen İsrail askerinin hastane basmadığını savundu. Orta Doğu'nun yanı sıra Asya'da kriz çıkaracak sözler sarf eden Biden, İsrail'in Gazze saldırılarının ne zaman duracağına ilişkin soruya yanıt verdi. ABD askerlerinin bölgeye gidip gitmeyeceği konusunda bilgi verdi.