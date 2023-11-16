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Haberler Galeri Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:41

Biden’dan İsrail'e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamın en büyük finansörü olan ABD, İsrail'e koşulsuz desteğini her geçen gün biraz daha artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden sözde ateşkes çağrısında bulunurken bir yandan da İsrail yalanlarına açık açık destek çıkıyor. Geçtiğimiz gün hastane basan İsrail ordusunu aklama yarışına giren Biden, teyit edemediğini söylemesine rağmen İsrail askerinin hastane basmadığını savundu. Orta Doğu'nun yanı sıra Asya'da kriz çıkaracak sözler sarf eden Biden, İsrail'in Gazze saldırılarının ne zaman duracağına ilişkin soruya yanıt verdi. ABD askerlerinin bölgeye gidip gitmeyeceği konusunda bilgi verdi.

AA
Biden’dan İsrail’e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın en büyük finansörü olan ABD'de kriz üstüne kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Pentagon belgeleri açığa çıkmış, ABD'nin İsrail'e günaşırı silah sevkiyatı yaptığı deşifre olmuştu. Bebek katliamına finansörlük yapan ABD'de kongrede isyan bayrağı açılırken Biden'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Biden’dan İsrail’e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi.

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Biden’dan İsrail’e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

Biden, ABD'ye resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da basın toplantısı düzenledi. Filistin meselesinde nihai cevabın iki devletli çözüm olduğunu İsraillilere, Netanyahu'ya ve kabinesine ilettiğini belirten Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğini kaydetti.

Biden’dan İsrail’e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

NE ZAMAN DURACAK?

Biden, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ne zaman duracak? Bence Hamas artık İsraillileri öldürme, taciz etme ve onlara korkunç şeyler yapma kapasitesine sahip olmadığında duracak." şeklinde konuştu.

Biden’dan İsrail’e yine koşulsuz destek! Göz göre göre yalana ortak oldu: İsrail hastane basmamış

ABD ASKERİ İSRAİL'E GİDECEK Mİ?

ABD Başkanı, esirler için her şeyi yapacaklarına ancak bunun ABD askerlerini bölgeye göndermek anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

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