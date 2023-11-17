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Haberler Galeri İsrail'in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:15

İsrail'in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İşgalci İsrail, tünel ve silah bahanesiyle kuşattığı Şifa Hastanesi'nde iddialarını doğrulayacak delil ortaya koyamadı. Direnişçilerin merkezi olduğunu iddia ederek Şifa Hastanesi'ni gaz bombaları ile basan İsrail'in paylaştığı görüntülerin senaryo olduğu ortaya çıktı. Videoda Hamas üyesi diye gösterilen kişi İsrailli kadın asker çıktı. Kurgu fark edilince video silindi. Hamas tüneli denilen yer ise İsveç'te bir turistik tünel çıktı. Direnişçilerin hastanede olduğuna kanıt olarak gösterilen paslı silahlar ise sosyal medyada alay konusu oldu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamlarının simgesi haline gelen Şifa Hastanesi'ndeki saldırıları sürüyor. İsrail askerleri önceki gün tanklarla ve tüfeklerle baskın yaptıkları hastaneden dün de çekilmedi.

İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

Hastanenin içinde İzzettin Kassam Tugayları'nın olduğunu, tünellerin bulunduğunu, rehinelerin burada saklandığı ve Hamas'ın hastaneyi komuta merkezi olarak kullandığı yalanını atan işgalciler hastanenin altını üstüne getirmelerine rağmen bu yalanlarına tek bir kanıt bile sunamadı. İsrail ordusu kanıt olarak sosyal medyadan bazı görüntüler paylaştı.

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İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

YAYINLAYIP SİLDİLER

Videoda Hamas'a ait olduğu ileri sürülen bir bilgisayarın ekranında Hamas ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın işaret ediliyordu. Ancak kadın, İsrail'in kara operasyonuyla kurtardığını söylediği Ori Megidish adlı kadın askerdi. Tepkiler üzerine videoyu silen IDF, bir süre sonra videoyu tekrar yükledi.

İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

Bu kez videonun 20 saniyesi kesilmiş, bilgisayar ekranındaki kadın ve silahların arkasında kolinin üzerindeki etiket buzlanmış olarak yayınlandı.

İsrail ordusu IDF'nın kurgu videolarından bir başkasında ise, MRI cihazının arkasındaki paslı silahlar gösterildi.

İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu! Savaş suçunu örtbas etmek isterken çuvalladılar

IDF'nin, hastanenin bodrum katında uzun süre kaldığı ve burada bir patlama gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu iddiaların akabinde IDF'nin hesabından paylaşılan hastanenin bir odasında silah bulunduğuna ilişkin görüntüler servis edildi.

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