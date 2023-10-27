İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!

SİYONİST LOBİ BATI SERMAYESİYLE KOL KOLA

Açık açık bir soykırım gerçekleştiren İsrail, hem işlediği suçları örtbas etmek hem de kirli propagandasını yapmak için en büyük desteği ise Batı sermayesinden alıyor. Birçok Batılı devletin yanı sıra İsrail katliamlarına en büyük destek, Siyonist lobiyle kol kola yürüyen sosyal medya şirketlerinden geliyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana META çatışı altında bulunan Facebook, Instagram gibi sosyla medya platformları Filistin'e destek veren hesapları sansürlüyor. İsrail propagandasının desteklendiği bu sitelerde "masum Filistinliler katlediliyor" demek terör propagandası olarak kabul ediliyor.