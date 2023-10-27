İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarında 21. gün yaşanırken, sivil Filistin halkı da katledilmeye devam ediliyor. Gazze'yi ele geçirme planını devreye sokarak Filistin halkına karşı soykırım başlatan İsrail, arkasındaki Batı desteğiyle kirli bir propaganda da yürütüyor. Batı devletlerin yanı sıra büyük sermayeleri de arkasına alan Siyonist lobisi, özellikle sosyal medyada Filistin sansürü yaratırken katliam propagandalarını yaptırmaktan da geri durmuyor. Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürünün ardından bu kez de TikTok'ta yaşananlar gündem oldu. Filistin destekçisi ABD'li bir TikTok kullanıcısı kirli teklifi ifşa etti.