FİLİSTİNLİLER İSRAİL'E HANGİ MESAJLARI VERDİ?

İsrail Gazze'de yine katliam yaptı. 48 saatte 13 Filistinli şehit edildi. Bu son saldırılarda ilginç olan detaylar vardı. İsrail askerleri uzun bir aradan sonra ilk kez Gazze'ye karadan girdi. İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin verdiği yanıt da tam anlamıyla bir meydan okuma olarak algılandı. Peki Gazze'de son birkaç gündür neler yaşanıyor, Filistinli direniş gruplarının katliama verdiği tepkiler ne anlama geliyor, Filistinlilere fütursuzca saldırırken aynı zamanda büyük bir korkuyu da beraberinde yaşayan İsrail bundan sonra ne yapacak? Taha Dağlı, merak edilen bu soruları sabah.com.tr için yanıtladı.