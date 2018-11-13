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'in katliamlarına lilerin yanıtı ne oldu?

TAHA DAĞLI Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 19:32
İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

FİLİSTİNLİLER İSRAİL'E HANGİ MESAJLARI VERDİ?

'de yine katliam yaptı. 48 saatte 13 li şehit edildi. Bu son saldırılarda ilginç olan detaylar vardı. İsrail askerleri uzun bir aradan sonra ilk kez Gazze'ye karadan girdi. İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin verdiği yanıt da tam anlamıyla bir meydan okuma olarak algılandı. Peki Gazze'de son birkaç gündür neler yaşanıyor, Filistinli direniş gruplarının katliama verdiği tepkiler ne anlama geliyor, Filistinlilere fütursuzca saldırırken aynı zamanda büyük bir korkuyu da beraberinde yaşayan İsrail bundan sonra ne yapacak? Taha Dağlı, merak edilen bu soruları sabah.com.tr için yanıtladı.

İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

GAZZE'DEKİ SON SALDIRI SÜRECİ NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI?

Pazar gecesi komando birliği karadan 'ye girdi. 'dan bir araçla kadın kılığında Gazze'ye sızdıkları öne sürüldü. İsrail'in buradaki amacı 'ın üst düzey komutanlarını kaçırmak ya da suikastla ortadan kaldırmaktı. liler baskını deşifre edince çatışma çıktı. 7 Hamas yöneticisi şehit edildi, 1 İsrail komutanı öldürüldü. Sonrasında İsrail Gazze'ye hava saldırıları başlattı.

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İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

İSRAİL'İN GAZZE'YE KARADAN SALDIRMASI SIK YAŞANAN BİR DURUM MU?

'in 'ye karadan girmesi sürprizdi, bu sık yaşanan bir saldırı tekniği değil. En son 2014'teki 52 gün boyunca süren saldırılar sırasında girmişlerdi ve Gazze'de kayıplar vermişlerdi. 2009'daki saldırılarda da kara harekatı yaptıklarında yine benzer kayıpları yaşamışlardı. Bu nedenle İsrail kolay kolay karadan Gazze'ye giremez.

İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

PEKİ NEDEN BU SON SALDIRIDA KARA SEÇENEĞİNİ KULLANDILAR?

lilerin 30 Mart'tan itibaren abluka altındaki 'de sınırda yaptıkları bir direniş var. 200'den fazla şehit verdiler. Sınırdaki telleri zaman zaman aşıp, karşı tarafa da geçtikleri oldu. askerlerinin Gazze'ye girdikleri nokta yani Erez sınırına yakın bir bölge. O bölgede anlık bir operasyon yapıp geri dönme ihtimalleri yüksek. Ama deşifre olunca çatışma çıkıyor.

İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

FİLİSTİN ABLUKA ALTINDA

liler sınırı iyi biliyorlar, 'i de iyi tanıyorlar, bu nedenle İsrail'in 'ye girmesi için bazı göstermelik durumlar hazırlayabiliyorlar. Mesela Şubat ayında sınıra bir Filistin bayrağı bırakmışlardı, İsrail askerleri bayrağı alınca bayrağın sopasına gizlenmiş patlayıcı infilak etmiş ve askerler yaralanmıştı. Filistinliler bu tarz yollarla İsrail'i sınırdan içeri çekme planları yapıyor. Filistinlilerin çeşitli direniş yöntemleri var, bu da onlardan biri. Neticede abluka altındalar ve hem kara hem deniz sınırından hem de havadan sürekli saldırı altındalar.

İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

GAZZE'DE DÜN GECE NELER YAŞANDI?

, 7 şehidin verildiği saldırının ardından geniş çaplı misilleme başlattı. Bunun için direniş grupları ortak bir operasyon odası kurdular. Operasyon buradan yönetildi. 'den sınırın karşı tarafına yani tarafından işgal edilmiş topraklara 370 roket atıldı. İsrail savaş uçaklarıyla saldırırken, Filistinliler de roketlerle misilleme yaptı.

İsrail'in katliamlarına Filistinlilerin yanıtı ne oldu?

İSRAİL NERELERİ VURDU, KAÇ FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ?

'de tv binasını, emniyet müdürlüğü binasını, bir anaokulunu, bir oteli ve çok sayıda evi bombaladı. 6 li daha şehit edildi. Son 48 saatte şehit sayısı 13'e yükseldi.

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