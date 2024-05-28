İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

Katil İsrail, 21. Yüzyıl'ın en büyük soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda 40 binden fazla sivili hayattan kopardı. Evleri, hastaneleri, ambulansları bombalayan İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkadı.