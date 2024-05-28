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Haberler Galeri İsrail'in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:26

İsrail'in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüme yağdırdı. Son olarak yerlerinden yurtlarından ettiği ve çadırda yaşamaya zorladığı Filistinlileri hedef aldı. Refah'ta roketlerle düzenlediği saldırıda 40 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan katliamın ardından yeni bir insanlık dramı ortaya çıktı. Çocuklar, yanmış cesetlerde yiyecek aramaya başladı.

İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

Katil İsrail, 21. Yüzyıl'ın en büyük soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda 40 binden fazla sivili hayattan kopardı. Evleri, hastaneleri, ambulansları bombalayan İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına da kulak tıkadı.

İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

Sözde insan hakları ve demokrasi dersi veren Batılı ülkeler, yaptırım uygulamak yerine İsrail'i yalnızca kınadı. Gazze Şeridi'nden yükselen bebeklerin ağlayışlarını, anne babaların yürek yakan feryatlarını kimse duymadı.

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İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

İSRAİL REFAH'TA KATLİAM YAPTI

İsrail, 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen bu kez de Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden yurtlarından edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara roketli saldırı yapıldı. 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıkları hayatını kaybedenlerin 'diri diri' yandığını anlattı.

İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

AÇLIK KRİZİ BAŞLADI

Katliama tepkiler sürerken Refah'daki insanlık dramı başka bir boyuta ulaştı. İsrail'in kuşatma altına alıp insani yardımların geçmesine müsaade etmediği Refah'ta, açlık tehlikesi ortaya çıktı.

İsrail’in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!

Çocuklar, yanmış enkazların arasında yiyecek aradı. Refah'taki Filistinliler, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş insanlar için belirlenen bölgeye düzenlediği saldırının ardından yanmış enkazlar arasında yiyecek aramaya başladı.

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