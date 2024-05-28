Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:26
İsrail'in Refah katliamında yürek yakan görüntü: Çocuklar yanmış çadırlarda yemek aradı!
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüme yağdırdı. Son olarak yerlerinden yurtlarından ettiği ve çadırda yaşamaya zorladığı Filistinlileri hedef aldı. Refah'ta roketlerle düzenlediği saldırıda 40 Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan katliamın ardından yeni bir insanlık dramı ortaya çıktı. Çocuklar, yanmış cesetlerde yiyecek aramaya başladı.