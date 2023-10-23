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Haberler Galeri İsrail'in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:01

İsrail'in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

Gazze Şeridi'ni abluka altına ve bölgeye elektrik, su, yakıt akışını kesen İsrail ordusu, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'ye neredeyse her saniye bir bomba düşerken, bölgeden yayın yapan uluslararası yayın kuruluşlarının birçoğu İsrail propagandası yapıyor. Bu duruma tepki gösteren bir protestocu, Mısır-Gazze sınırında yaşanan gerilim anında CNN International muhabiri Clarissa Ward'a tepki gösterdi. Amerikan yayın kuruluşunun İsrail'in saldırılarını akladığını belirten protestocu, "Kanalınız bunu yayınlamak için nerede? Gerçekleri anlatın. Sen yalnızca kuklasın. Yalancısınız" diyerek tepki gösterdi.

İsrail’in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatması sonrası Tel Aviv yönetiminin resmen "savaş" ilan etti ve bölgedeki tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

İsrail’in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

Gazze Şeridi'ni üç koldan abluka altına alan işgalci İsrail, bölgeye adeta ölüm yağdırdı. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen katil devlet, çocuk, kadın, yaşlı fark etmeksizin binlerce masum sivilin ölümüne neden oldu.

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İsrail’in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

Ancak bölgede yayın yapan bazı uluslararası yayın kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını ve katledilen masum sivilleri görmezden gelerek İsrail propagandası yaptı.

İsrail’in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

İsrail-Filistin çatışmalarını yakından takip eden Amerikan merkezli CNN International da bu kurumlardan biri...

İsrail’in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI AKLIYORSUNUZ"

Mısır-Gazze sınırında yaşanan gerilim anında Mısırlı olduğunu belirten bir protestocu, CNN muhabiri Clarissa Ward'ı İsrail'in saldırılarını aklamakla suçladı.

CNN muhabirine tepki: "Sen kuklasın, yalancısın" | Video

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