Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:01

İsrail'in saldırılarını görmezden gelen CNN International muhabirine tepki: Sen kuklasın, yalancısın!

Gazze Şeridi'ni abluka altına ve bölgeye elektrik, su, yakıt akışını kesen İsrail ordusu, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'ye neredeyse her saniye bir bomba düşerken, bölgeden yayın yapan uluslararası yayın kuruluşlarının birçoğu İsrail propagandası yapıyor. Bu duruma tepki gösteren bir protestocu, Mısır-Gazze sınırında yaşanan gerilim anında CNN International muhabiri Clarissa Ward'a tepki gösterdi. Amerikan yayın kuruluşunun İsrail'in saldırılarını akladığını belirten protestocu, "Kanalınız bunu yayınlamak için nerede? Gerçekleri anlatın. Sen yalnızca kuklasın. Yalancısınız" diyerek tepki gösterdi.