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Haberler Galeri İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:24

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açan İsrail askerleri, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi hayattan kopardı. İsrail'in başından vurarak şehit ettiği Eygi'nin arkadaşları, Türk aktivistin kendini Filistin davasına nasıl adadığını anlattı.

AA
İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi arkadaşları anlattı. Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin arkadaşları Nilan Aydın ve Saif Sharabati, AA muhabirine konuştu.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

"FİLİSTİN'E GİTMEK İSTİYORDU"

Aydın, arkadaşı Eygi'nin yürekli bir insan olduğunu belirterek, sene boyunca akademik problemlerinde kendisine yardımcı ve destek olduğunu söyledi. Gazze'de olaylar başladığı zaman bu konu hakkında birbirlerine endişelerini dile getirdiklerini aktaran Aydın, "Ona ne kadar üzüldüğümden bahsettim ve o da bana ne kadar üzgün olduğunu ve ne kadar kızgın olduğunu." diye konuştu.

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İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

Aydın, "Çünkü insanlar, öğrenciler, profesörlerimiz, bir kısmı umursasa da bir kısmı bunu göz ardı ediyor, bunun hakkında konuşmuyor, bir soykırım oluyor ama herkes sessizce etrafımızda dolaşıyor ve ben bundan ne kadar rahatsızlık duyduğumdan bahsetmiştim." diyerek, Eygi'nin bu konuya öfkelendiğini anlattı.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

Kendisinin de zaman zaman İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protestolara katıldığını, arkadaşı Eygi'nin de bu protestolarda bulunduğunu ve çok kez Filistin için maddi yardımda bulunduğunu kaydetti. Aydın, "Bana oraya kadar gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim." ifadesini kullandı.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!

OKUL SESSİZ KALDI

Arkadaşı Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmeden iki gün önce mesaj atmayı düşündüğünü ancak bunu ertelediğini dile getiren Aydın, arkadaşının Batı Şeria'da olduğunu bilmediğinin altını çizdi. Aydın, okul tarafından Eygi'nin durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Çok değerli bir öğrencimiz hayatını kaybetti, katledildi. (Okul) İsrail'le alakalı açıklamalarında bir tık İsrail yanlısı açıklamalarla bulundu çoğunlukla." diye konuştu.

Üniversitede Müslüman ve Yahudi öğrenciler arasında çatışmalar yaşandığını, Yahudi öğrencilerin Müslüman öğrencileri takip ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti: "(Okul açıklamalarında) İki taraftan da bahsetti, iki tarafı da tırnak içerisinde savundu ama hiçbir zaman Filistin'i desteklediği hakkında, İsrail'in bu katliamı yaptığı hakkında kesin bir açıklamada bulunmadı. Bulunmasını da öğrenciler olarak istiyoruz ama bizi dinleyip dinlemeyeceğini bilmiyoruz."

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