Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
14:24
İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin arkadaşları konuştu: Çok cesur bir insandı!
İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açan İsrail askerleri, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi hayattan kopardı. İsrail'in başından vurarak şehit ettiği Eygi'nin arkadaşları, Türk aktivistin kendini Filistin davasına nasıl adadığını anlattı.