İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

Son dakika haberleri: Gazze işgalini genişleten ve son olarak Batı Şeria'da büyük saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu bu kez bir Türk vatandaşını öldürdü. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.