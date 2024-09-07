Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
12:06
İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail'i sorumlu tutun!
Son dakika haberleri: Gazze işgalini genişleten, Refah'tan sonra Batı Şeria'da büyük saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu, son olarak bir Türk vatandaşını da şehit etti. Batı Şeria'ya saldıran İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Eygi'nin ölümünün ardından Türkiye, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere peş peşe sert tepki verirken ölüm haberi uluslarası toplumda da infial yarattı.