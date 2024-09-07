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Haberler Galeri İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail'i sorumlu tutun!
Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:06

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail'i sorumlu tutun!

Son dakika haberleri: Gazze işgalini genişleten, Refah'tan sonra Batı Şeria'da büyük saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu, son olarak bir Türk vatandaşını da şehit etti. Batı Şeria'ya saldıran İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Eygi'nin ölümünün ardından Türkiye, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere peş peşe sert tepki verirken ölüm haberi uluslarası toplumda da infial yarattı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

Son dakika haberleri: Gazze işgalini genişleten ve son olarak Batı Şeria'da büyük saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu bu kez bir Türk vatandaşını öldürdü. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

Seattle kentinde yaşamını sürdüren, hukuk firmasının yanı sıra bazı gıda şirketlerinde de çalışan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere desteğiyle çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement, ISM) gönüllüsü oldu.

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İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

Eygi, 3 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde işgalcilerin gasplarına karşı çıkmak için düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katılmaya gitti. ISM, Eygi'nin, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldığını, yakınlarda bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

Filistin halkına uygulanan soykırıma sessiz kalmayan Eygi'nin ölümünün ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ezgi için bir taziye mesajı paylaştı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.

İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü infial yarattı: İsrail’i sorumlu tutun!

KASITLI OLARAK VURULDU

Eygi'nin ölümü, uluslararası çapta yankı uyanırdı. EYAZ Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, dün Batı Şeria'da İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için İsrail hükümetine ulaşıldığını ve soruşturma talep edildiğini belirtti. Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM), Eygi'nin Eyvatar'da Filistinliler ile İsrail'in yasa dışı yerleşimini protesto ettiği sırada, çatıda bulunan bir keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vurulduğunu açıkladı.

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