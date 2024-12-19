Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:17

İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

İsrail, Filistin'de dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Taraflı Batı medyası bunu görmezden gelse de azınlıkta olan birkaç tarafsız basın kuruluşu gerçekleri apaçık ortaya çıkarıyor. Bölgeden gelen haberler adeta soykırımın kanıtı niteliğinde oluyor. Bu kez de Haaretz gazetesi Siyonist askerlerin insanlık dışı uygulamalarını manşete taşıdı. Netzarim Koridoru'nda yaşananlar Gazze'deki vahşeti bir kez da gözler önüne serdi.

AA
İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yaşayan bütün Filistinlileri bölgeden zorla göç ettirdi. İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası oluşturduğu koridorda, askeri yollar ve mevziler inşa etmek için bölge sakinlerinin evlerini yıktı.

İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

NETZARİM KORİDORU "ÖLÜM BÖLGESİNE" DÖNÜŞTÜ

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölüm bölgesinin" varlığını inkar etse de İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

İSRAİL ASKERLERİNİN "CESET HATTI"

Haaretz'e konuşan İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

KÖPEKLERE YEM OLUYORLAR

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." dedi.

İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

FİLİSTİNLİ ÖLDÜRMEK ONLAR İÇİN EĞLENCE KAYNAĞI

İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurguladı.

SON DAKİKA