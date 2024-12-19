Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:17
İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler
İsrail, Filistin'de dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Taraflı Batı medyası bunu görmezden gelse de azınlıkta olan birkaç tarafsız basın kuruluşu gerçekleri apaçık ortaya çıkarıyor. Bölgeden gelen haberler adeta soykırımın kanıtı niteliğinde oluyor. Bu kez de Haaretz gazetesi Siyonist askerlerin insanlık dışı uygulamalarını manşete taşıdı. Netzarim Koridoru'nda yaşananlar Gazze'deki vahşeti bir kez da gözler önüne serdi.