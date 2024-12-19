İsrail’in vahşeti gözler önünde: Katliamı açık açık itiraf ettiler! Cesetleri köpeklere yedirdiler

KÖPEKLERE YEM OLUYORLAR

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." dedi.