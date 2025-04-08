Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
11:14
İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!
Son dakika haberleri: Gazze işgalinde işledikleri insanlık suçlarına her geçen gün yenisini ekleyen İsrail ordusu, bu kez yeni bir vahşetle sarsıldı. İsrail basınına konuşan eski bir İsrailli asker, Gazze'de oluşturulan "köle birlikleri"ni ifşa etti. Sokaklardan rastgele esir alınarak İsrail ordusunun kirli işlerini yapmaya zorlanan Filistinlinlerin yaşadığı işkenceleri anlatan asker, "Sivrisinek protokolü" olarak adlandırılan aşağılayıcı uygulamanın kan donduran ayrıntılarını paylaştı.