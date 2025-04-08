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Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:14

İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

Son dakika haberleri: Gazze işgalinde işledikleri insanlık suçlarına her geçen gün yenisini ekleyen İsrail ordusu, bu kez yeni bir vahşetle sarsıldı. İsrail basınına konuşan eski bir İsrailli asker, Gazze'de oluşturulan "köle birlikleri"ni ifşa etti. Sokaklardan rastgele esir alınarak İsrail ordusunun kirli işlerini yapmaya zorlanan Filistinlinlerin yaşadığı işkenceleri anlatan asker, "Sivrisinek protokolü" olarak adlandırılan aşağılayıcı uygulamanın kan donduran ayrıntılarını paylaştı.

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İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

Son dakika haberleri: Gazze işgalinde ikinci aşamayı başlatan ve Filistin halkına yönelik soykırımda şiddeti artıran İsrail ordusunun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Gazze Şeridi'ni enkaz yığınına döndüren İsrail ordusu, artık "terör" bahanesinin arkasına saklanmaya dahi gerek görmüyor.

18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlatan İsrail ordusu, şimdiye dek tutulabilen kayıtlara göre 50 bin 752 Filistinli sivili katletti.

İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

Gazze'de akılalmaz bir vahşete imza atan İsrail ordusuyla ilgili yeni bir ifşa geldi. İsrail basınına konuşan eski bir ordu mensubu, Filistinli sivillere uygulanan eziyet yöntemini anlattı. Haaretz gazetesine konuşan, ismi güvenlik nedeniyle açıklanmayan eski İsrailli asker açık açık "masum Filistinlilerden gruplar sistematik olarak insan kalkanı olarak kullanılıyor" itirafında bulundu.

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İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

İNSANLIK DIŞI "SİVRİSİNEK PROTOKOLÜ"

İsrailli gazetenin haberinde, kan donduran ayrıntılar yer aldı. Gazze'de İsrail askerleri günde en az altı kez canlı kalkan olarak Filistinlileri kullandığını anlatan eski asker, "Gazze'de dokuz ay görev yaptım ve ilk olarak Aralık 2023'te "sivrisinek protokolü" adı verilen bu uygulamayla karşılaştım." sözlerini kullandı.

İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

İşgal sırasında sokaklardan hiçbir bahane olmaksızın toplanan, esir olarak tutulan ve köleleştirilmeye çalışılan sivil Filistinlilere "shawish" adını takan İsrail ordusu, aylar içinde bu uygulamanın akılalmaz biçimde yaygınlaştığını aktardı.

İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

FİLİSTİNLİ SİVİLLERDEN OLUŞTURULAN BİR "ALT-ORDU" VAR

Her İsrail birliğinin, "shawish" adı verilen Filistinli canlı kalkan grupları bulundurduğunu söyleyen asker, "Hiçbir piyade kuvveti bir shawish (Filistinli canlı kalkan) temizlemeden bir eve girmiyor. Bu, bir bölükte dört, bir taburda on iki ve bir tugayda en az 36 shawish olduğu anlamına geliyor. İsrail, kölelerden oluşan bir "alt ordu" işletiyor.