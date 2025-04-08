İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!

FİLİSTİNLİ SİVİLLERDEN OLUŞTURULAN BİR "ALT-ORDU" VAR

Her İsrail birliğinin, "shawish" adı verilen Filistinli canlı kalkan grupları bulundurduğunu söyleyen asker, "Hiçbir piyade kuvveti bir shawish (Filistinli canlı kalkan) temizlemeden bir eve girmiyor. Bu, bir bölükte dört, bir taburda on iki ve bir tugayda en az 36 shawish olduğu anlamına geliyor. İsrail, kölelerden oluşan bir "alt ordu" işletiyor.