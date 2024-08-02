İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

Tüm dünya katil İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye gerçekleştirdiği alçak saldırıyı konuşuyor. Haniye'nin şehit edildiği saldırının birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırıdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.