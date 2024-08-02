Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrailli Bakan Katz'dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdi
Giriş Tarihi: 02.08.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:43

İsrailli Bakan Katz'dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdi

Daha önce sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandala imza attı. Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin olduğu paylaşım yapan Katz, Türkiye'nin Instragram'a getirdiği erişim engelini de eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise açıktan destek veren Katz, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." ifadesini kullandı. Öte yandan İmamoğlu da bugün sosyal medya hesabından Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki göstermişti.

İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

Tüm dünya katil İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye gerçekleştirdiği alçak saldırıyı konuşuyor. Haniye'nin şehit edildiği saldırının birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırıdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.

İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

KATZ'DAN ALÇAK PAYLAŞIM

Daha önce yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açıktan destek vererek yine bir skandal paylaşıma imza attı.

İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

İMAMOĞLU'NA AÇIK DESTEK VERDİ

Sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Katz, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destek üzerinden alçak ifadeler kullandı. İsrail'in dijital platformu konumuna gelen Instragram'a uygulanan erişim yasağına da tepki gösteren Katz, İmamoğlu'na ise destek mesajı verdi.

İsrailli Bakan Katz’dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu’na açık destek verdi

Paylaşımına Ekrem İmamoğlu'na etiketleyen Katz, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

SON DAKİKA