Giriş Tarihi: 02.08.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
21:43
İsrailli Bakan Katz'dan alçak paylaşım! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Ekrem İmamoğlu'na açık destek verdi
Daha önce sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine bir skandala imza attı. Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadelerin olduğu paylaşım yapan Katz, Türkiye'nin Instragram'a getirdiği erişim engelini de eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise açıktan destek veren Katz, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." ifadesini kullandı. Öte yandan İmamoğlu da bugün sosyal medya hesabından Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki göstermişti.