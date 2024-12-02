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Haberler Galeri İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar
Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 11:02

İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

Siyonist İsrail'de siyasi kargaşalar bitmek bilmiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu bazı devlet kurumları ile çatışmaya girerken, eski bir bakan bir dizi itirafta bulundu. Böylelikle, Filistinlilerin uğradığı soykırım tescillenmiş oldu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezanların susturulması kararı bölgedeki Müslümanlara olan baskının her geçen gün artacağının sinyalleri oldu.

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İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

İsrail'in Gazze'de Hamas'a operasyon bahanesiyle bölgede uyguladığı soykırım kanıtlanmaya davam ediyor. Artık İsralli devlet görevlileri de durumu kabul etmeye başladı.

İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

ESKİ BAKAN İTİRAF ETTİ

Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, İsrail'i Gazze'de savaş suçu işlemek ve etnik temizlik yapmakla suçladı.

Yaalon, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesindeki muhafazakarların Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden kovmak ve orada Yahudi yerleşimlerini yeniden kurmak istediğini bildirdi.

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İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

YAALON UYARDI

Yaalon, pazar günü İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a, "Orada olup bitenler ve bizden gizlenenler konusunda uyarmak zorundayım. Sonuçta, orada bir savaş suçu işleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

Netanyahu suçlamaları reddetti, ancak Yaalon cumartesi günü yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği ayrı bir röportajda, hükümetin "fethetmek, ilhak etmek, etnik temizlik yapmak" istediği bir dönemde ülkenin bir dönüm noktasında olduğu konusunda uyardı.

İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

"BÖLGE ARAPLARDAN TEMİZLENİYOR"

İsrail son haftalarda işgal kuvvetlerinin çoğunu yeniden Gazze'nin kuzeyine yönelterek, yeniden toplanan Hamas savaşçılarını hedef aldıklarını iddia ediyor ve sivilleri ikinci bir duyuruya kadar bölgeyi terk etmeye çağırıyor.

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