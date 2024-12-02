Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
11:02
İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar
Siyonist İsrail'de siyasi kargaşalar bitmek bilmiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu bazı devlet kurumları ile çatışmaya girerken, eski bir bakan bir dizi itirafta bulundu. Böylelikle, Filistinlilerin uğradığı soykırım tescillenmiş oldu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezanların susturulması kararı bölgedeki Müslümanlara olan baskının her geçen gün artacağının sinyalleri oldu.