İsrailli bakandan bomba gibi itiraf: Camilerde ezan susturuluyor! Siyonist rejimde çatlaklar

Netanyahu suçlamaları reddetti, ancak Yaalon cumartesi günü yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği ayrı bir röportajda, hükümetin "fethetmek, ilhak etmek, etnik temizlik yapmak" istediği bir dönemde ülkenin bir dönüm noktasında olduğu konusunda uyardı.