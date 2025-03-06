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Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:56

İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Siyonist rejimin Filistin'de yaptığı katliamlar yetmezmiş gibi şimdi de İsrail halkı Gazze'deki çocukların yaşadığı acılarla dalga geçti. İsrailli ırkçı sosyal medya fenomenleri TikTok'da vicdansızlıkla dolu bir akıma öncülük etti. Paylaşımlarda, kendilerini "yardım kuruluşunun bir temsilcisi" gibi tanıtıp yakınlarına "şaka" yapan fenomenlerin iğrenç hareketleri insanlığın geldiği noktayı sorgulattı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Middle East Eye'da yer alan habere göre, İsrailli içerik üreticileri, Gazze'de savaşta mağdur olan çocukların yaşadığı zorlukları alaya alan yeni bir TikTok akımıyla yüz binlerce izlenme topladı.

İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

İSRAİLLİ FENOMENLERDEN AHLAKSIZ "ŞAKA"

Küstah akımda, İsrailli fenomenler, kendilerini kurgusal bir insani yardım kuruluşunun temsilcileri olarak tanıttı ve yakınlarını arayarak Filistinli çocuklar için bağış topladıklarını söyledi.

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İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Fenomenlerin aradığı aile üyeleri ve arkadaşları, Filistinli çocuklar için bağış toplanmasına genellikle öfkeyle tepki verdi ve bağırıp küfür etti. Daha sonra fenomenler, bunun bir şaka olduğunu açıkladı ve bu görüntüleri eğlenceli birer "şakaymış" gibi sunarak TikTok'a yükledi.

İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

YÜREKLERİ SIZLATAN AKIM

Bu gençlerden biri olan İsrailli sosyal medya fenomeni Yakir Bar Zohar, bir videosunda yoldan geçen insanlardan Gazze'deki çocuklar için bağış istedi.

İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda, bir adam Gazzeli çocuklar için bağış yapmayı kabul etti. Ancak Bar Zohar şaşkın bir ifade içerisinde alçakça, "gerçekten terörist olacak çocuklar için bağış yapmak mı istiyorsun" sorusunu sordu.