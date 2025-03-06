İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler

Fenomenlerin aradığı aile üyeleri ve arkadaşları, Filistinli çocuklar için bağış toplanmasına genellikle öfkeyle tepki verdi ve bağırıp küfür etti. Daha sonra fenomenler, bunun bir şaka olduğunu açıkladı ve bu görüntüleri eğlenceli birer "şakaymış" gibi sunarak TikTok'a yükledi.