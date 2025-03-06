Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:56
İsrailli fenomenlerden vicdansız TikTok akımı! Gazzeli çocukların acılarıyla böyle alay ettiler
Siyonist rejimin Filistin'de yaptığı katliamlar yetmezmiş gibi şimdi de İsrail halkı Gazze'deki çocukların yaşadığı acılarla dalga geçti. İsrailli ırkçı sosyal medya fenomenleri TikTok'da vicdansızlıkla dolu bir akıma öncülük etti. Paylaşımlarda, kendilerini "yardım kuruluşunun bir temsilcisi" gibi tanıtıp yakınlarına "şaka" yapan fenomenlerin iğrenç hareketleri insanlığın geldiği noktayı sorgulattı.