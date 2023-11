LÜBNAN VE İRAN DA HEDEFTE

Tehditlerine, "Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? ? Her bir İsrail vatandaşı için Ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?" diyerek devam eden Golden, insanlık dışı ifadeler kullandı.