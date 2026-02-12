İsrailli yazılım şirketinden skandal hata! Gizli dinleme panelini linkedin’de yanlışlıkla ifşa ettiler

LinkedIn'de yaşanan ifşa, gizlilikle anılan bir sektörde kalıcı OPSEC risklerini bir kez daha ortaya koydu. Paragon yalnızca titizlikle denetlenmiş hükümetlere etik satış yaptığını savunsa da WhatsApp saldırıları ve LinkedIn hatası gibi olaylar bu söylemi zayıflattı.