İsrailli yazılım şirketinden skandal hata! Gizli dinleme panelini linkedin’de yanlışlıkla ifşa ettiler
Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:30
İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions, LinkedIn'de paylaşılan bir ekran görüntüsüyle gizli Graphite kontrol panelini yanlışlıkla ifşa ederek büyük tartışma yarattı. Sıfır tıklama açıklarıyla şifreli uygulamaları izleyebilen sistemde aktif dinleme kayıtları ve hedef numaraların görülmesi, siber güvenlik uzmanları tarafından ciddi bir operasyonel güvenlik hatası olarak değerlendirildi.