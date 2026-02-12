Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrailli yazılım şirketinden skandal hata! Gizli dinleme panelini linkedin’de yanlışlıkla ifşa ettiler
Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:30

İsrailli yazılım şirketinden skandal hata! Gizli dinleme panelini linkedin’de yanlışlıkla ifşa ettiler

İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions, LinkedIn'de paylaşılan bir ekran görüntüsüyle gizli Graphite kontrol panelini yanlışlıkla ifşa ederek büyük tartışma yarattı. Sıfır tıklama açıklarıyla şifreli uygulamaları izleyebilen sistemde aktif dinleme kayıtları ve hedef numaraların görülmesi, siber güvenlik uzmanları tarafından ciddi bir operasyonel güvenlik hatası olarak değerlendirildi.

İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions, LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımda gizli Graphite kontrol panelini yanlışlıkla ifşa ederek siber güvenlik dünyasında büyük tartışma yarattı. Şifreli iletişimleri hedef alan aracın operasyonlarına dair nadir detayların ortaya çıkması, uzmanların sert eleştirilerine neden oldu.

SKANDAL PAYLAŞIM SİBER GÜVENLİK UZMANLARININ RADARINA TAKILDI

Siber güvenlik araştırmacısı Jurre van Bergen, 11 Şubat 2026'da Paragon'un hukuk müşaviri tarafından LinkedIn'de paylaşılan ekran görüntüsünü fark etti. Görüntüde "Valentina" olarak etiketlenmiş bir Çek telefon numarası, 10 Şubat 2026 tarihli aktif dinleme kayıtları ve WhatsApp gibi şifreli uygulamaları sıfır tıklama açıkları üzerinden izlemeye yönelik arayüzlerin yer aldığı görüldü.

Citizen Lab araştırmacısı John Scott-Railton, olayı "destansı bir operasyonel güvenlik hatası" olarak nitelendirerek, casus yazılım sektöründe bu tür ihmallerin ciddi güvenlik riskleri doğurduğunu vurguladı. Paylaşım kısa sürede silinse de ekran görüntüleri hızla yayıldı ve Paragon'un faaliyetleri üzerindeki incelemeleri artırdı.

GRAPHITE: TELEFONLARA SIFIR TIKLAMA İLE SIZAN GÖZETİM ARACI

2019'da İsrail'de kurulan Paragon, Graphite adlı yazılımı cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan gelişmiş bir gözetim aracı olarak pazarlıyor. "Paralı asker casus yazılımı" olarak da anılan sistem, kullanıcı etkileşimi olmadan cihazlara sızabiliyor; WhatsApp ve Signal gibi uygulamalardaki mesajları, depolanan verileri ve canlı iletişimleri ele geçirebiliyor.

NSO Group'un Pegasus yazılımının aksine Paragon, Graphite'ı daha "temiz" bir alternatif olarak tanıtsa da gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanıldığına dair iddialar gündemden düşmedi. WhatsApp, 2025 başında Paragon'u sıfır tıklama açıkları üzerinden 90 gazeteci ve sivil toplum temsilcisini hedef almakla suçladı. Hedefler arasında Fanpage.it'in İtalyan editörü Francesco Cancellato'nun da bulunduğu belirtildi.

Citizen Lab, Graphite'ı İsrail merkezli altyapılarla ilişkilendirirken enfekte Android cihazlarda "BIGPRETZEL" adlı adli bilişim izlerini doğruladığını açıkladı. Analizlere göre Paragon'un müşterileri arasında Avustralya, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, İsrail ve Singapur hükümetleri yer alıyor.

ABD HÜKÜMETİ DE GRAPHITE SATIN ALDI

Ocak 2025'te Trump yönetimi, ICE operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD hükümetinin Graphite satın aldığını kamuoyuna duyurdu.

Sivil haklar kuruluşları, Kanada'da özellikle Ontario bölgesinde Graphite kullanımını belgeleyerek aktivistlere yönelik gözetim konusunda ciddi insan hakları endişeleri dile getirdi. İtalya ve bazı ülkeler de eleştirmenlerin hedef alınması nedeniyle yapılan sözleşmeler yüzünden tepki çekti.

LinkedIn'de yaşanan ifşa, gizlilikle anılan bir sektörde kalıcı OPSEC risklerini bir kez daha ortaya koydu. Paragon yalnızca titizlikle denetlenmiş hükümetlere etik satış yaptığını savunsa da WhatsApp saldırıları ve LinkedIn hatası gibi olaylar bu söylemi zayıflattı.

