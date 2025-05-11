İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK ROLÜ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Barışın sağlanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Inon, Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Kudüs'te eski şehrin duvarlarını inşa eden büyük Süleyman'dı. Şimdi de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Siz büyük bir milletsiniz, lider bir milletsiniz. Köprüler, duvarlar, kapılar inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Duvarlarımız var, şimdi köprüler ve kapılar inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye, Filistin ve İsrail, bunu birlikte inşa edebiliriz. Türkiye barış kampını, barışı inşa edenleri, İsraillileri ve Filistinlileri destekleyebilir."