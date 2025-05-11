Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
14:12
İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’
Siyonistlerin Gazze'de uyguladığı etnik temizlik devam ederken, katliam karşıtı İsrailli aktivistler, "Halk Barış Konferansı" adlı bir zirve düzenledi. Aktivistler, iki devletli çözüm konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirttikleri Türkiye'yi, Filistinliler ile İsrailliler arasında köprü kurmaya çağırdı.