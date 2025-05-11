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Giriş Tarihi: 11.05.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 14:12

İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

Siyonistlerin Gazze'de uyguladığı etnik temizlik devam ederken, katliam karşıtı İsrailli aktivistler, "Halk Barış Konferansı" adlı bir zirve düzenledi. Aktivistler, iki devletli çözüm konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirttikleri Türkiye'yi, Filistinliler ile İsrailliler arasında köprü kurmaya çağırdı.

AA
İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

Batı Kudüs'te 60 İsrail sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği "Halk Barış Konferansı"na katılan binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze'ye saldırıların durması ve işgalin sona ermesi talebinde bulundu.

İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

SİYONİSTLERİN GAZZE'DEKİ KATLİAMINA KARŞI ÇIKIYORLAR

Tek çözümün bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini dile getiren aktivist liderler, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

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İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

Ailesini 7 Ekim 2023'te kaybeden ve zirveyi düzenleyen "It's Time (Zamanı geldi)" koalisyonunun organizatörlerinden olan Moaz Inon, "Gazze'de akan kanı ve yıkımı durdurmak, İsrailliler ile Filistinliler olarak eşitliğe, onura, uzlaşmaya, adalete ve barışa dayalı bir gelecek yaratmak için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

Inon, barış için İsrail ve Filistinlilerden oluşan bir koalisyon kurduklarını ve çok sayıda uluslararası destekçileri olduğunu belirterek "Tarih, tüm çatışmaların eninde sonunda sona erdiğini kanıtlamıştır. İsrail-Filistin çatışması da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

İsrailliler barış arayışında Ankara’dan yardım istedi: Çözüm için arabuluculuk rolü biçildi! ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var!’

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK ROLÜ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Barışın sağlanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Inon, Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Kudüs'te eski şehrin duvarlarını inşa eden büyük Süleyman'dı. Şimdi de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Siz büyük bir milletsiniz, lider bir milletsiniz. Köprüler, duvarlar, kapılar inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Duvarlarımız var, şimdi köprüler ve kapılar inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye, Filistin ve İsrail, bunu birlikte inşa edebiliriz. Türkiye barış kampını, barışı inşa edenleri, İsraillileri ve Filistinlileri destekleyebilir."