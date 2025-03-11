İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

Rusya ile stratejik ortaklığa doğru ilerleyen ABD'nin Ukrayna krizinden dolayı Avrupa ile köprüleri attığı hengâmede dünyanın dikkati yeniden Suriye'ye çevrildi. 8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle 61 yıllık Baas zulmünden kurtulan Suriye'de ortalık yine karıştı.

6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta başlayan provokatif olaylarda şimdiye kadar 700'ü aşkın sivil ile aralarında eski Baas kalıntıları ve yeni yönetimden askerlerin de bulunduğu bini aşkın kişi öldü.



