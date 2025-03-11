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Haberler Galeri İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:26

İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle Baas rejiminde kurtularak huzuru bulan Suriye dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıllardır Suriye'nin Golan'da bulunan topraklarını işgal eden İsrail Suriye'deki bu olumlu havadan son derece rahatsız durumda. Bölgedeki huzur ortamından rahatsız olan İsrail her fırsatta Suriye'ye saldırılar düzenleyerek bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor. İsrail'in bu saldırılarının arkasında yatan neden ise, Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi ile Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü koruyacak hamlelerini baltalamak. SABAH yazarı Bercan Tutar bugünkü yazısında İsrail'in, Suriye üzerindeki şeytani planına dair önemli detaylara yer verdi. İşte Tutar'ın o yazısı...

İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

Rusya ile stratejik ortaklığa doğru ilerleyen ABD'nin Ukrayna krizinden dolayı Avrupa ile köprüleri attığı hengâmede dünyanın dikkati yeniden Suriye'ye çevrildi. 8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle 61 yıllık Baas zulmünden kurtulan Suriye'de ortalık yine karıştı.
6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta başlayan provokatif olaylarda şimdiye kadar 700'ü aşkın sivil ile aralarında eski Baas kalıntıları ve yeni yönetimden askerlerin de bulunduğu bini aşkın kişi öldü.

İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

Avrupa ve BM olayları "Alevi azınlığa karşı katliam" şeklinde manipüle ederken ABD ve Rusya gelişmeleri görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Suriye'deki Alevilerin, Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi kesilen İsrail ise Şam'a ültimatom üstüne ültimatom yağdırıyor.

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İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

Şam'a efelenen İsrail'in hedefi, Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi ile Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü koruyacak hamlelerini baltalamak. PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceği yeni dönemde Türkiye'nin Kürtlerle birlikte bölgede elde edeceği yeni stratejik kazanımları şimdiden akamete uğratmak.

İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

İşte tam da burada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki devrimden sonra Türkiye'yi övdüğü süreçte Rusya lideri Vladimir Putin'in belki de bugünkü gelişmelere dikkat çekmek üzere Esad'ın devrilmesiyle en büyük kazananın İsrail olduğuna yönelik yarı uyarı niteliğindeki tespitini hatırla(t)manın zamanıdır.

İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak

20 Aralık 2024'teki konuşmasında Putin, Türkiye'yi de takdir etmişti fakat reel-politik manzaradan Siyonist rejimin bölgesel hedeflerini gerçekleştirmede önemli avantajlar elde ettiğinin altını çizmişti. Putin haklı çıkıyor. Çünkü İsrail, ABD ve Rusya arasındaki yeni uzlaşı döneminin de verdiği cesaretle Suriye'yi işgal, parçalama ve Lübnanlaştırma projesinin kapılarını sonuna kadar aralamış görünüyor.