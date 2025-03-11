Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
06:26
İşte İsrail’in şeytani planı! Amaç Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu baltalamak
8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle Baas rejiminde kurtularak huzuru bulan Suriye dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıllardır Suriye'nin Golan'da bulunan topraklarını işgal eden İsrail Suriye'deki bu olumlu havadan son derece rahatsız durumda. Bölgedeki huzur ortamından rahatsız olan İsrail her fırsatta Suriye'ye saldırılar düzenleyerek bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor. İsrail'in bu saldırılarının arkasında yatan neden ise, Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi ile Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü koruyacak hamlelerini baltalamak. SABAH yazarı Bercan Tutar bugünkü yazısında İsrail'in, Suriye üzerindeki şeytani planına dair önemli detaylara yer verdi. İşte Tutar'ın o yazısı...