Giriş Tarihi: 27.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
10:58
İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin intikamını almak amacıyla 1 Ekim'de İsrail'e balistik füzelerle saldırmıştı. O günden bugüne Siyonist İsrail'in vereceği karşılık bekleniyordu. Yakın bir zamanda İsrail beklenen misillemeyi gerçekleştirdi. 26 Ekim Cumartesi günü Siyonist İsrail ordusu, İran'ı vurdu. Ülkenin birçok yerinde patlamalar duyuldu. Tel Aviv, operasyonun başarıyla icra edildiğini duyururken, Tahran da hasarın sınırlı olduğunu iddia etti. Operasyonun ardından bu kez de İran'ın bir sonraki hamlesi merak konusu oldu. Saldırının yeni detayları da ortaya çıktı.