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Haberler Galeri İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
Giriş Tarihi: 27.10.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:58

İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin intikamını almak amacıyla 1 Ekim'de İsrail'e balistik füzelerle saldırmıştı. O günden bugüne Siyonist İsrail'in vereceği karşılık bekleniyordu. Yakın bir zamanda İsrail beklenen misillemeyi gerçekleştirdi. 26 Ekim Cumartesi günü Siyonist İsrail ordusu, İran'ı vurdu. Ülkenin birçok yerinde patlamalar duyuldu. Tel Aviv, operasyonun başarıyla icra edildiğini duyururken, Tahran da hasarın sınırlı olduğunu iddia etti. Operasyonun ardından bu kez de İran'ın bir sonraki hamlesi merak konusu oldu. Saldırının yeni detayları da ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

Cumartesi sabaha karşı İsrail, İran'ın farklı bölgelerindeki birden fazla yeri vurdu. Ülkenin iç kesimlerinde bulunan başkent Tahran'da patlamalar duyuldu.

İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

"SINIRLI HASAR"

İsrail ordusu, "kesin ve hedefli saldırıların" hava savunma sistemlerini ve İsrail'e karşı kullanılan silahları üreten füze yapım tesislerini vurduğunu açıkladı. İran ise saldırıların yalnızca "sınırlı hasara" yol açtığını iddia etti.

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İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

Her iki ülke de yıkıma dair detaylı değerlendirmelerde bulunmadı. İran, saldırıların İlam, Huzistan ve Tahran eyaletlerindeki askeri üsleri hedef aldığını bildirdi.

İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

TAHRAN'IN BİR SONRAKİ HAMLESİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

İran Katil İsrail’e yanıt verecek mi? Tahran’ın bir sonraki hamlesi… Siyonist rejim saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

KARŞILIK VERECEKLER

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in askeri üslere yönelik saldırılarını kınadı ve İran'ın buna karşılık vereceğini bildirdi.

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