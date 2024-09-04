Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:13
İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi
Son dakika haberleri: İsrail'de bölünmeler başladı. Dün Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin istifa etmesinin ardından İsrailli muhalif liderlerden Başbakan Netanyahu'ya tepkiler yükseldi. İsrail basınında olaylı Philadelphi Koridoru'na ilişkin yeni iddialar gelirken ABD'nin Hamas duyurusu tansiyonu bir üst seviyeye çıkardı.