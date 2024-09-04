İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

Netanyahu'nun ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne de geçemeyeceğini savunan Gantz, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'ndeki dönemde tanıklık ettiklerini şöyle anlattı: "Netanyahu, kaçırılanların salıverilmesi anlaşması için ilerleme olanağını sistematik olarak kısıtladı. Kendisinden Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah kentlerine askeri baskıyı genişletmesini istediğimizde panikledi ve operasyonu durdurdu. Bu sürpriz olmadı tabii... Netanyahu siyasette kalmakla meşgul ve ABD'yle olan stratejik ilişkilere zarar veriyor."