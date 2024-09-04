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Haberler Galeri İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:13

İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

Son dakika haberleri: İsrail'de bölünmeler başladı. Dün Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin istifa etmesinin ardından İsrailli muhalif liderlerden Başbakan Netanyahu'ya tepkiler yükseldi. İsrail basınında olaylı Philadelphi Koridoru'na ilişkin yeni iddialar gelirken ABD'nin Hamas duyurusu tansiyonu bir üst seviyeye çıkardı.

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İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

Son dakika haberleri: İsrail, Gazze işgali sürerken iç anlaşmazlıkların yükselmesiyle büyük bir krizin eşiğine geldi. Dün gündeme gelen haberlere göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin "kişisel nedenlerden" istifa ettiğini duyurdu.

İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin "kişisel nedenlerden" istifa ettiği bildirildi. Üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Yadai'nin istifasının İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı aktarıldı. Yadai, yerine atanacak ismin netleşmesinin ardından önümüzdeki haftalarda görevi tamamen bırakacak.

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İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

AYRILIKLAR BAŞLADI

Yadai'nin istifası, İsrail'de yaşanacak ayrılıkların ilk basamağı olarak görülüyor. İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını eleştirdi.

İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

İsrail medyasına göre Gantz, eski Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot ile Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını çürüten bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Netanyahu'nun öne sürdüğü gerekçelerin bazılarını oldukça mantıksız gördüğünü dile getiren Gantz, "Netanyahu gerçekleri konuşmadı, kaçırılanları (Gazze'de tutulan İsrailli esirler) canlı olarak geri getirmeyeceği gibi ülkenin kuzeyinde yerinden edilenleri de evlerine göndermeyecek." dedi.

İstifa krizinin ardından ayaklanma başladı: İsrail’de iç çekişme büyüyor! ABD Hamas’ı hedef gösterdi

Netanyahu'nun ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne de geçemeyeceğini savunan Gantz, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'ndeki dönemde tanıklık ettiklerini şöyle anlattı: "Netanyahu, kaçırılanların salıverilmesi anlaşması için ilerleme olanağını sistematik olarak kısıtladı. Kendisinden Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Refah kentlerine askeri baskıyı genişletmesini istediğimizde panikledi ve operasyonu durdurdu. Bu sürpriz olmadı tabii... Netanyahu siyasette kalmakla meşgul ve ABD'yle olan stratejik ilişkilere zarar veriyor."

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