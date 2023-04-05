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Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:55

İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO'ya üye olabilmek için çeşitli adımlar atan ve Türkiye'nin onayını arayan Finlandiya ve İsveç için önemli gün gelip çattı. Türkiye'nin onayını almasının ardından Finlandiya dün resmen NATO üyesi oldu. Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. Bu üyelik, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan, bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te ise öfkeye neden oldu. İsveç basını, Başbakan Ulf Kristersson'un anlaşma sağlamada başarısız olduğunu vurguladı.

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İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

Son dakika haberleri… Finlandiya ve İsveç'in aylardır devam eden NATO belirsizliği, dün açıklığa kavuştu. İttifak'ın üyesi olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkenin kaderi, aylar süren müzakereler sonrası belirlendi. Finlandiya resmen NATO üyesi olurken, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan İsveç yine dışarda kaldı.

İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

FİNLANDİYA RESMEN NATO ÜYESİ

Dün Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen törende, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya gelerek resmileşen üyelik hakkında konuştu.

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İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

NATO üyeliği için aylardır Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te ise bu üyelik umutsuzluk ve öfkeyle karşılandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açan ve Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristleri beslemeye devam eden İsveç basını, NATO üyesi olamayışını gündeme taşıdı.

İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

İSVEÇ BASININDA ÖFKE HAKİM

Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.

Finlandiya'nın dün resmen NATO üyesi olmasından sonra eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.

İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

İsveç gazetesi Expressen, Finlandiya'nın kabulünü "NATO üyesi Finlandiya: İsveç'e yardım ediyoruz" başlığı ile okuyucularına servis etti. Finlandiya'ya bizi unutmayın çağrısında bulunan yazıda, ülkeden güvenlik konusunda destek beklediklerine ilişkin ifadeler yer aldı.

"BİZE YARDIM EDECEKLERİ MEÇHUL"

Haberde Finlandiya'nın üyelik sürecinde İsveç'e yardım edeceğine ilişkin beklentiler de dile getirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuya ilişkin görüşmeler yapacağı ifadeleri kullanıldı.

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