Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:55

İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO'ya üye olabilmek için çeşitli adımlar atan ve Türkiye'nin onayını arayan Finlandiya ve İsveç için önemli gün gelip çattı. Türkiye'nin onayını almasının ardından Finlandiya dün resmen NATO üyesi oldu. Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. Bu üyelik, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan, bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te ise öfkeye neden oldu. İsveç basını, Başbakan Ulf Kristersson'un anlaşma sağlamada başarısız olduğunu vurguladı.