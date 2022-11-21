Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
10:35
İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Madrid'de varılan mutabakat sonucu Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. İsveç, anayasaya terör ayarı getirmek için harekete geçmişken ülkeden skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.