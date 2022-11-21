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Haberler Galeri İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:35

İsveç'te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: 'NATO anlaşmasını iptal edin!'

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Madrid'de varılan mutabakat sonucu Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. İsveç, anayasaya terör ayarı getirmek için harekete geçmişken ülkeden skandal bir görüntü geldi. Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. Bu süreçte İsveç anayasada değişikliğe giderken ülkenden skandal görüntüler geldi. Türkiye, Pençe Kılıç Harekatı ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının hesabını sordu. Ülkedeki PKK/YPG destekçileri ise tutuştu.

İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

PANİĞE KAPILDILAR

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

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İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

"NATO ANLAŞMASINI İPTAL EDİN"

Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

ANAYASAYA TERÖR AYARI

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece vakti Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattığını duyurdu. Dünyanın da ilgisini çeken harekata yabancı ajanslar geniş yer verdi.

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