İsveç’te skandal görüntü! Pençe-Kılıç Harekatı PKK/YPG yandaşlarını panikletti: ’NATO anlaşmasını iptal edin!’

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm şartlarını kabul etmişti. Bu süreçte İsveç anayasada değişikliğe giderken ülkenden skandal görüntüler geldi. Türkiye, Pençe Kılıç Harekatı ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının hesabını sordu. Ülkedeki PKK/YPG destekçileri ise tutuştu.