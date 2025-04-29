Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:21
İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün hükümetlerarası önemli bir zirveye katılmak ve Başbakan Georgia Meloni ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyareti İtalyan medyasına damga vurdu. Birçok haber kuruluşu, Ankara Roma ilişkilerinin önemini hatırlatarak, iki ülke arasındaki ortaklığın yeni bir evreye geçtiği yorumunu yaptı.