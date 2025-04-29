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Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:21

İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün hükümetlerarası önemli bir zirveye katılmak ve Başbakan Georgia Meloni ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyareti İtalyan medyasına damga vurdu. Birçok haber kuruluşu, Ankara Roma ilişkilerinin önemini hatırlatarak, iki ülke arasındaki ortaklığın yeni bir evreye geçtiği yorumunu yaptı.

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İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi.

İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyareti çerçevesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile baş başa görüşmesi ve İtalyan lider ile birlikte Türkiye-İtalya hükümetlerarası zirvesine başkanlık etmesi bekleniyor.

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İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

İtalyan basını, Başkan Erdoğan'ın İtalya ziyaretine büyük ilgi gösterdi. İtalya'daki birçok gazetede, Başkan Erdoğan Meloni görüşmesi geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

Secolo D'Italia gazetesi, Başkan Erdoğan ve Meloni arasında yapılacak görüşmenin detaylarına geniş yer verdi. Haberde, Türkiye ile İtalya arasındaki güçlü ticari ilişkilere dikkat çekilerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 32 milyar dolara ulaşıp hedefi aştığı belirtildi.

İtalyan basınının gözü kulağı bu görüşmede: Başkan Erdoğan’ın ziyareti geniş yankı uyardı! ‘Yeni bir sayfa açıldı’

Gazete, ayrıca Türk savunma sanayisinin önemine atıfta bulunarak, Baykar'ın İtalya'nın en büyük savunma sanayi firmalarıyla anlaşma yaptığının altını çizdi.