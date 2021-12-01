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Giriş Tarihi: 01.12.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 16:57

James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

James Bond filmi Live and Let Die'de 'uşak' rolüyle efsanaleşen ünlü aktör Tommy Lane, 83 yaşında öldü. Uzun süredir KOAH hastalığı ili boğuşan Lane, 83 yaşında Florida'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

James Bond'un Live and Let Die filmiyle ölümsüzleşen ünlü aktör Tommy Lane, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalığı ile mücadelesine yenik düştü. 83 yaşındaki aktör, Florida'da hayata gözlerini yumdu.

James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

Miami'de doğan Lane, ilk olarak 1971'de Richard Roundtree'nin canlandırdığı kahraman tarafından pencereden atılan ikonik Shaft filminde bir tetikçiyi canlandırmıştı.

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James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

Ardından Lane, 1973 yapımı Bond filminde 'Adam' adına iri yarı bir uşak rolünü oynamıştı. Böylece Bond filminin kötü karakteri olarak hafızalara kazınmıştı.

James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

Tommy'nin diğer çalışmaları arasında 1964'teki NBC şovu Flipper, 1970 filmi Cotton Comes to Harlem, komedi filmi Blue Skies Again 1983 ve 1997 filmi Virtual Weapon yer alıyor.

James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

Bunun dışında ünlü aktör, caz müzikle ilgileniyordu ve 1980'li yıllarda New York'taki Blue Note'da trompet ve flugelhorn çaldı.

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