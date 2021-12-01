James Bond filminin kötü karakteri hayatını kaybetti

James Bond'un Live and Let Die filmiyle ölümsüzleşen ünlü aktör Tommy Lane, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalığı ile mücadelesine yenik düştü. 83 yaşındaki aktör, Florida'da hayata gözlerini yumdu. Miami'de doğan Lane, ilk olarak 1971'de Richard Roundtree'nin canlandırdığı kahraman tarafından pencereden atılan ikonik Shaft filminde bir tetikçiyi canlandırmıştı. Ardından Lane, 1973 yapımı Bond filminde 'Adam' adına iri yarı bir uşak rolünü oynamıştı. Böylece Bond filminin kötü karakteri olarak hafızalara kazınmıştı. Tommy'nin diğer çalışmaları arasında 1964'teki NBC şovu Flipper, 1970 filmi Cotton Comes to Harlem, komedi filmi Blue Skies Again 1983 ve 1997 filmi Virtual Weapon yer alıyor. Bunun dışında ünlü aktör, caz müzikle ilgileniyordu ve 1980'li yıllarda New York'taki Blue Note'da trompet ve flugelhorn çaldı.