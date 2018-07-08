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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

Giriş Tarihi: 08.07.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 10:45
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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'ı geçti.

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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

Kyodo'nun haberine göre, ülkede sel ve toprak kaymalarında 60'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, sellerde çoğu Hiroşima'da olmak üzere 92 kişinin kaybolduğunu, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı.

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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

Meteoroloji Dairesi, bugün Ehime ve Koçi bölgelerinde şiddetli yağış öngörürken, Gifu'da acil durum uyarısının sürdüğü kaydedildi.

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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti

Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.

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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
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'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
Japonya'da sellerde ölü sayısı 60'ı geçti
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