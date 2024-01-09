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Haberler Galeri Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 12:00

Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

Cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etse de davası süren ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili ifşalar devam ediyor. Gizlilik kararının kalkmasının ardından Prens Andrew, Bill Clinton, Michael Jackson, Stephen Hawking, Naomi Campbell, Donald Trump gibi isimler ifşa olurken açıklanan dosyalarda yeni detaylar da yer aldı.

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Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu.

Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

ADADA OLDUĞU KANITLANDI

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

ABD basınındaki haberlere göre, davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.

Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin avukatları, Maxwell'in, o dönemde adada olduğunu "kesin olarak" kanıtladığını belirtti.

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