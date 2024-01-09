Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
12:00
Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!
Cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etse de davası süren ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili ifşalar devam ediyor. Gizlilik kararının kalkmasının ardından Prens Andrew, Bill Clinton, Michael Jackson, Stephen Hawking, Naomi Campbell, Donald Trump gibi isimler ifşa olurken açıklanan dosyalarda yeni detaylar da yer aldı.