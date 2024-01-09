Jeffrey Epstein davasında yeni ifşa! Fotoğraflar açığa çıktı: Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası fuhuş gezisine sponsor olmuş!

ADADA OLDUĞU KANITLANDI

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.