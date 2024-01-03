Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
14:08
Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da devam eden davada skandallar peşi sıra geliyor. Sapık milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki karar kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklanması an meselesiyken ABD basınında açıklanan isimler olay yarattı.