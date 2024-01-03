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Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 14:08

Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da devam eden davada skandallar peşi sıra geliyor. Sapık milyarder ve fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu bilinen ve gizlilik gerekçesiyle bugüne dek kamuoyuna resmi olarak açıklanmayan isimler hakkındaki karar kalktı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'dan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kadar birçok ismin açıklanması an meselesiyken ABD basınında açıklanan isimler olay yarattı.

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Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein skandalı bitmek tükenmek bilmiyor. Kurduğu uluslararası fuhuş ağı, cinsel istismar vakaları ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklanan Epstein, cezaevinde intihar etmişti.

Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı.

Jeffrey Epstein davasında yeni isimler ifşa oluyor! Fuhuş ağındaki isimler dünyayı sarsacak!

Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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