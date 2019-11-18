Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Askerlik hep bir erkek mesleği olarak görülür. Oysa dünyanın farklı ülkelerinde kadınların da zorunlu askerlik yaptıkları biliniyor. Kimi ülkelerdeyse kadın birlikler var. Bu kadın askerler de doğal olarak dikkat çekiyor. Bazı askerler bu durumu sosyal medyaya taşımaktan da çekinmiyor. Her ne kadar karşı çıkılsa ve garipsense de bu durumdan vazgeçmiyorlar. Bir zamanlar askerlik yapan veya görevlerini devam ettiren kadın askerler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İşte sosyal medyayı sallayan kadın askerlerin kendi hesaplarından paylaştıkları üniformalı ve sivil hayattaki halleri