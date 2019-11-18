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Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Askerlik hep bir erkek mesleği olarak görülür. Oysa dünyanın farklı ülkelerinde kadınların da zorunlu askerlik yaptıkları biliniyor. Kimi ülkelerdeyse kadın birlikler var. Bu kadın askerler de doğal olarak dikkat çekiyor. Bazı askerler bu durumu sosyal medyaya taşımaktan da çekinmiyor. Her ne kadar karşı çıkılsa ve garipsense de bu durumdan vazgeçmiyorlar. Bir zamanlar askerlik yapan veya görevlerini devam ettiren kadın askerler sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İşte sosyal medyayı sallayan kadın askerlerin kendi hesaplarından paylaştıkları üniformalı ve sivil hayattaki halleri

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:32
Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Adeta yeni bir trend oluşturdular! Askeri üniformalarıyla poz veren, hem de günlük hayatlarını Instagram'dan paylaşan kadın askerler beğeni yağmuruna tutuluyor. Kimileri ise askerliğin ciddiyetine zarar verdikleri gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde!

İşte büyük yankı uyandıran dünyanın farklı ordularında görev yapan akdın askerlerin olay pozları!

Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Norveç Hava Kuvvetleri askeri Julie Sletten

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Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar
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Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik çalışanı Jay Brunetti

Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar
Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar

İsrail ordusunda bir süre görev alan ikizler Noy ve Hadar

Kadın askerler olay oldu! Sosyal medyada paylaştılar
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