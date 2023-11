ÇOCUKLAR İÇİN EN TEHLİKELİ YER

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze dünyada çocuklar için en tehlikeli yer. Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuk gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Çocuklar eriyor. Bu durumdaki çocukların grip olması bile ölüme yol açabilir" dedi. Save The Children Filistin Direktörü Jason Lee, "Gazzeli çocuklar sanki her gün ağır bir deprem felaketi yaşıyor, can kaybı bildiğimizden fazla" diye konuştu. Öte yandan BM raporuna göre Gazze'de nüfusun yüzde 80'ine denk gelen 1.7 milyon kişi yerlerinden edildi. 1 milyon 37 bin Filistinli BM kamplarına sığındı.