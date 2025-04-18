Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Hamas'ın ateşkes konusunda üzerine düşeni yaptığını vurgulayan el-Hayya, "Bir buçuk yıldan fazla süren zorlu müzakereler yaptık ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti ilk aşama tamamlanmadan ateşkes anlaşmasını iptal etti ve halkımıza karşı çirkin katliamlar yaptı" dedi.