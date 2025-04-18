Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
09:34
Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali için bahane olarak kullandığı Hamas, çarpıcı bir açıklamada bulundu. İsrail'in sözde terör tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'ni işgal ederek Filistinli sivillere soykırım uygulamasında tek bahanesi olan Hamas, İsrail'e açık çağrıda bulundu. Bugüne dek İsrailli esirleri bahane eden Netanyahu'nun elinde artık hiçbir koz bırakmayan teklif sonrası İsrail basınında isyan başladı.