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Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 09:34

Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali için bahane olarak kullandığı Hamas, çarpıcı bir açıklamada bulundu. İsrail'in sözde terör tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'ni işgal ederek Filistinli sivillere soykırım uygulamasında tek bahanesi olan Hamas, İsrail'e açık çağrıda bulundu. Bugüne dek İsrailli esirleri bahane eden Netanyahu'nun elinde artık hiçbir koz bırakmayan teklif sonrası İsrail basınında isyan başladı.

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Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Son dakika haberleri: Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Mısır'da yapılan görüşmeler somut bir ilerleme sağlanamadan sona ermiş, Mısır'ın yeni bir ateşkes teklifini Hamas'a ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu teklifin Gazze'ye insani yardımların girişini, 45 günlük bir ateşkesi ve Hamas'ın silah bırakmasını içerdiği bildirilmişti.

Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Ne var ki işgale ve soykırıma devam edebilmek için sık sık İsrailli esirleri bahane eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese devam etmenin önüne adeta barikat kurdu. İsrail basınında birbiri ardına gelen ifşalarda Netanyahu'nun ateşkese sıcak bakmadığı dile getirilmişti. İsrailli esirlerin serbest bırakılmadığı takdirde Gazze'den geri çekilmeyeceklerini sık sık vurgulayan Netanyahu, Hamas'tan gelen yeni açıklamayla köşeye sıkıştı.

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Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

HAMAS "BİZ HAZIRIZ" DEDİ

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirterek, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

"TÜM ESİRLERİ BIRAKACAĞIZ"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya İsrail'in son ateşkes teklifine dair açıklamalarda bulundu. Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirten el-Hayya, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kan isteyen İsrail’e Hamas’tan flaş teklif! Ülke çapında isyan başladı: Netanyahu köşeye sıkıştı!

Hamas'ın ateşkes konusunda üzerine düşeni yaptığını vurgulayan el-Hayya, "Bir buçuk yıldan fazla süren zorlu müzakereler yaptık ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti ilk aşama tamamlanmadan ateşkes anlaşmasını iptal etti ve halkımıza karşı çirkin katliamlar yaptı" dedi.