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Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:20

Kanarya Adaları'nda felaket devam ediyor

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda bulunan Cumbre Viejo Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana faaliyet halinde. Bölgede binlerce kişi tahliye edilirken, resmi kaynaklardan aktarılan bilgilere göre lavlar şimdiye dek 350 evi yıktı.

İHA
Kanarya Adaları’nda felaket devam ediyor

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçmişti.

Kanarya Adaları’nda felaket devam ediyor

Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ederken, lavların yerleşim bölgelerine ilerlemesi sonucu oluşan hasar da büyüyor.

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Kanarya Adaları’nda felaket devam ediyor

Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, lavlar nedeniyle 166.2 hektarlık alanın yok olduğu, 350 evin de yıkıldığı ifade edildi.

Kanarya Adaları’nda felaket devam ediyor

Bölgede 4 günde meydana gelen maddi hasarın 400 milyon euroya yaklaştığı belirtildi.

Kanarya Adaları’nda felaket devam ediyor

Yanardağ çevresinde hava siyah kül bulutlarıyla kaplanırken, şimdiye dek günde 8 bin ila 10 bin ton kükürt dioksit yayıldığı aktarıldı.

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