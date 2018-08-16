Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 12:15
  • 1
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un i geçtiğimiz sene Malezya'da havaalanında iki kadın tarafından öldürülmüştü.

  • 2
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Cinayeti işleyen Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un yargılanmasına devam ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Kim Jong Un'un üvey i Kim Jong Nam'ı yüzüne kapattıkları kimyasal gazlı bezle öldüren kadınların Kuzey Kore'nin Malezya'daki Büyükelçiliği ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

  • 4
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Kuzey Kore liderinin üvey ine yapılan suikastle ilişkisi olduğu iddiaları sadece bununla da sınırlı değil.

  • 5
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

İki kadının cinayetten önce havaalanında iki kaçakla görüştüğü tespit edildi.

  • 6
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Ayrıca kadınların kıyafetlerinde suikastte kullanılan zehirli kimyasalın izlerine rastlandı.

  • 7
  • 14
ini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...
Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Malezya polisi, Kim'in Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BİZE ULAŞIN