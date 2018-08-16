Kardeşini kim öldürdü? Şok detaylar ortaya çıktı...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi geçtiğimiz sene Malezya'da havaalanında iki kadın tarafından öldürülmüştü. Cinayeti işleyen Endonezyalı Siti Aisyah ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un yargılanmasına devam ediliyor. Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam'ı yüzüne kapattıkları kimyasal gazlı bezle öldüren kadınların Kuzey Kore'nin Malezya'daki Büyükelçiliği ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Kuzey Kore liderinin üvey kardeşine yapılan suikastle ilişkisi olduğu iddiaları sadece bununla da sınırlı değil. İki kadının cinayetten önce havaalanında iki kaçakla görüştüğü tespit edildi. Ayrıca kadınların kıyafetlerinde suikastte kullanılan zehirli kimyasalın izlerine rastlandı. Malezya polisi, Kim'in Birleşmiş Milletler'in kitle imha silahı sınıfında tanımladığı VX Sinir Gazı yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.