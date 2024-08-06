Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.