Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:00
Katil devlet İsrail'e destek açıklaması yapmışlardı: Biden 'kriz' masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar
Son dakika haberi... Katil İsrai'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik gerçekleştirdiği suikast sonrası soykırımcı devlete açık destek açıklaması yaparak 'İsrail'i savunmaya hazırız' diyen ABD'de Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. İşte detaylar...