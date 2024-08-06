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Haberler Galeri Katil devlet İsrail'e destek açıklaması yapmışlardı: Biden 'kriz' masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:00

Katil devlet İsrail'e destek açıklaması yapmışlardı: Biden 'kriz' masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Son dakika haberi... Katil İsrai'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik gerçekleştirdiği suikast sonrası soykırımcı devlete açık destek açıklaması yaparak 'İsrail'i savunmaya hazırız' diyen ABD'de Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. İşte detaylar...

AA
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Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu.

Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

'DURUM ODASI'NDA BULUŞTULAR!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

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Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Katil devlet İsrail’e destek açıklaması yapmışlardı: Biden ’kriz’ masasını topladı! 2 başlığı öne çıkardılar

Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.

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