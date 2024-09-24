Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
06:55
Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam
İsrail, Lübnan'da 1300 hedefe hava saldırısı düzenledi. En az 492 kişi öldü. Kara saldırısı bekleniyor. Siyonist rejim Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri de tamamen tecrit etmek için kirli planı devreye soktu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri yaptıkları soykırımı dünya gündeminden düşürme çabasının olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.