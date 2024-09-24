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Haberler Galeri Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam
Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:55

Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

İsrail, Lübnan'da 1300 hedefe hava saldırısı düzenledi. En az 492 kişi öldü. Kara saldırısı bekleniyor. Siyonist rejim Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri de tamamen tecrit etmek için kirli planı devreye soktu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri yaptıkları soykırımı dünya gündeminden düşürme çabasının olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor. Gazze'deki katliamlarına aralıksız devam eden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırlarını da savaş seviyesine yükseltti.

Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

İsrail ordusu dün Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine 7 Ekim'den beri en kapsamlı saldırısını başlattı. Ülkenin güneyinin yanı sıra, doğudaki Beka Vadisi ve kuzeyde Suriye sınırındaki bölgeler ile başkent Beyrut havadan vuruldu.

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Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

TAMPON BÖLGE İDDİASI

İsrail askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, Lübnan'a olası bir kara harekâtına ilişkin soruya verdiği cevapta, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

7 Ekim'den bu yan 60 binden fazla İsrailli'nin evlerini terk ettiği biliniyor. Uzmanlara göre İsrail yönetimi Lübnan sınırında tampon bölge oluşturma peşinde.

Katil İsrail kirli planı devreye soktu! Gazze’de soykırım Lübnan’da katliam

ORDU BİRLEŞECEK

Middle East Eye sitesine konuşan güvenlik kaynakları İsrail'in olası bir kara saldırısı halinde Lübnan ordusunun Hizbullah mensuplarıyla birleşeceğini duyurdu.

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