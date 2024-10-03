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Haberler Galeri Katil İsrail ordusu Beyrut'ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:40

Katil İsrail ordusu Beyrut'ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

Lübnan'a kara harekatına başlayan işgalci İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail askeri mevzilerini füzelerle hedef alan Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. Katil İsrail ordusu dün Beyrut'ta Hizbullah'a ait sağlık merkezine saldırı düzenledi. Saldırda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, vurulan sağlık merkezini görüntüledi...

Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

Katil İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı. Hedef alınan noktanın sağlık merkezi olduğu öğrenildi.

Ölenler arasında sağlık görevlileri de var

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinde bir tıp merkezini hedef alması sonucu aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının saldırısında Ayterun beldesindeki sağlık merkezi tamamen yıkıldı. A Haber Lübnan'da vurulan sağlık merkezini görüntüledi...

İsrail Lübnan'daki sağlık merkezini vurdu

Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu. Beyrut'taki son saldırıda altı kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İsrail ordusu bugün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil belediye binasını vurduklarını açıkladı.

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Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 85 kişinin yaralandığını bildirdi.

Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

DAHİYE'YE SALDIRI

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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