Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:40
Katil İsrail ordusu Beyrut'ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...
Lübnan'a kara harekatına başlayan işgalci İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail askeri mevzilerini füzelerle hedef alan Hizbullah ise sınırdan sızan İsrail güçlerini geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı. Katil İsrail ordusu dün Beyrut'ta Hizbullah'a ait sağlık merkezine saldırı düzenledi. Saldırda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, vurulan sağlık merkezini görüntüledi...