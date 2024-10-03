Katil İsrail ordusu Beyrut’ta sağlık merkezini hedef aldı: Katliam uçakları peş peşe saldırı yaptı...

Katil İsrail ordusu, Beyrut'ta dün gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı. Hedef alınan noktanın sağlık merkezi olduğu öğrenildi.

Ölenler arasında sağlık görevlileri de var

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinde bir tıp merkezini hedef alması sonucu aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının saldırısında Ayterun beldesindeki sağlık merkezi tamamen yıkıldı. A Haber Lübnan'da vurulan sağlık merkezini görüntüledi...

İsrail Lübnan'daki sağlık merkezini vurdu