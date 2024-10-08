Giriş Tarihi: 08.10.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
22:56
Katil İsrail Şam'ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail Orta Doğu'da terör saldırılarını sürdürüyor. İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu. Suriye basını saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 7 yaralıların sayısının ise 11 olduğu kaydedildi.