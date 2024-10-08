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Haberler Galeri Katil İsrail Şam'ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 08.10.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:56

Katil İsrail Şam'ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Orta Doğu'da terör saldırılarını sürdürüyor. İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu. Suriye basını saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 7 yaralıların sayısının ise 11 olduğu kaydedildi.

Katil İsrail Şam’ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Katil İsrail Şam’ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

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Katil İsrail Şam’ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Şam semalarında patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı koyduğu" belirtildi.

Katil İsrail Şam’ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

Haberde, "Şam'daki Mezze mahallesinde bir apartman binasını hedef aldı ve ilk bilgilere göre yaralılar var." ifadesine yer verildi.

Katil İsrail Şam’ı hedef aldı: İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 11 KİŞİ YARALANDI

Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldiğini aktardı.

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